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復活節好消息！普亭宣布「停火30小時」 盼烏國能效法

影／驚心動魄？民眾指台中太平當街衝撞圍捕 警方說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中有網友看到，太平環中東路口今天傍晚有警方疑似衝撞、攔截一輛灰色休旅車，將影片PO上網；警方表示，警方是接獲線報，趁休旅車停等紅燈攔查，共查獲3名逾期拘留移工，移送移民署台中專勤隊處置。

從影片看出，當時休旅在內線車道停紅燈，3輛警用機車，二輛在客貨車前方、一輛停在側邊已倒地，旁邊中線車道還停有一輛白色轎車，員警全數都緊貼客貨車門邊，後有一名女警見狀，與白色轎車駕駛說話後，扶起到地的機車，然後車內的人員才陸續下車。

台中市警局太平分局新平派出所長陳信宇說明，警方在今天傍晚接獲有一輛休旅車內載有失聯移工，於是待這輛車在太平區環中東路、中山路口停紅燈時攔查。

警方在休旅車內發現6名移工，隨即帶返查證身分，經查25歲越南籍梅姓男移工、24歲阮姓女移工，以及25歲黃姓男移工等3名移工逾期拘留，全案移送移民署台中專勤隊處置。

據了解，這6名移工共乘這輛休旅車到他地打零工，準備返回租屋處，沒想到被警方攔查。

太平分局表示，國人切勿非法聘僱、媒介逾期居留外籍人士，亦持續加強執法力度，確保轄區內治安及保障合法居留人士之權益。

台中太平今天傍晚警方當街攔截一輛灰色休旅車。圖／民眾提供
台中太平今天傍晚警方當街攔截一輛灰色休旅車。圖／民眾提供

休旅車 失聯移工 移民署

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