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女嬰左腿骨折 無證保母涉虐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南有家長貼文控訴7月大女嬰在保母托育期間，左大腿完全性骨折，需動手術打石膏治療。市府社會局證實接獲通報調查，發現保母未依法登記，將處以6千元至3萬元罰鍰，是否涉及虐待，待釐清。

這位媽媽指控，去年11月將女兒交王姓保母全日托育，每月付2萬元，每周五晚間接回。本月11日接回時女嬰情緒異常、不斷哭鬧，換尿布發現左大腿腫脹、癱軟，送醫診斷為「完全性骨折」，須全身麻醉開刀治療。醫師研判此類傷勢應為強大外力造成，懷疑女兒在保母家遭不當對待。

家長事後向保母反應，對方否認稱「不知道、沒發現，在我家都好好的」，拒絕就賠償溝通。家長痛心說，托育期間曾察覺異狀，原計畫2月起自行照顧，因再度懷孕延後，未料釀成悲劇。

社會局指出，日前接獲通報，立即派員至居家托育人員處稽查，社工探視幼童關懷家長，該名保母未登記，違法收托將裁罰6千元至3萬元，疑似不當對待將進一步評估。

社會局表示，針對疑似不當對待幼童，正收集幼童傷勢資料，後續轉請「兒少保護醫療整合中心」評估。若判定傷勢為行為人不當對待所致，將依兒童及少年福利與權益保障法對行為人裁處6萬到60萬元罰鍰。

社會局強調，依衛福部「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，居家托育工作者必須向社會局辦理登記後取得證書才能收托。家長務必挑選領有證書的保母。家長可透過「台南市居家托育服務中心」尋找合格保母。或上衛福部「社會及家庭署托育人員(保母)登記管理資訊網」尋找全國完成登記的保母資料。

保母 托育

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