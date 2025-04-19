嘉義男酒駕上山自撞電線桿 小貨車「車頭全爛」釀一死一傷

嘉義縣番路鄉159甲線14.8公里處路段，昨晚8點19分有一輛小貨車自撞電線桿，警消獲報趕往搶救，48歲劉姓駕駛頭部、腹部重創，送醫治療今天宣告不治，46歲汪姓乘客頭部及四肢擦挫傷，警方調查2人都有喝酒，劉男酒駕自撞電線桿死亡，詳細肇因仍待調查釐清。

據了解，48歲劉姓男子昨晚疑似酒駕上路，載著46歲汪姓友人上山，突然恍神往路邊偏移，小貨車逕直撞上電線桿，車頭受猛烈衝擊擠壓凹陷，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。劉男頭部、腹部重創及四肢擦挫傷，急救後仍傷重不治；汪男頭部及四肢擦挫傷，送醫後已出院。

檢警相驗，劉姓駕駛抽血檢驗酒精濃度，酒測值經換算高達1.46毫克，遠超過酒測標準值，且劉男、汪男2人未繫安全帶，汪姓乘客腹部有內出血、腹腔動脈撕裂傷，劉姓駕駛頭部、腹部嚴重創傷死亡，疑因酒後駕車失控撞上電線桿，詳細肇因仍待調查釐清。

中埔分局呼籲，酒駕零容忍、切勿喝酒上路，飲酒後應請親友接送或是搭乘計程車，警方將持續加強取締酒駕，也請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康