嘉義男酒駕上山自撞電線桿 小貨車「車頭全爛」釀一死一傷
嘉義縣番路鄉159甲線14.8公里處路段，昨晚8點19分有一輛小貨車自撞電線桿，警消獲報趕往搶救，48歲劉姓駕駛頭部、腹部重創，送醫治療今天宣告不治，46歲汪姓乘客頭部及四肢擦挫傷，警方調查2人都有喝酒，劉男酒駕自撞電線桿死亡，詳細肇因仍待調查釐清。
據了解，48歲劉姓男子昨晚疑似酒駕上路，載著46歲汪姓友人上山，突然恍神往路邊偏移，小貨車逕直撞上電線桿，車頭受猛烈衝擊擠壓凹陷，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。劉男頭部、腹部重創及四肢擦挫傷，急救後仍傷重不治；汪男頭部及四肢擦挫傷，送醫後已出院。
檢警相驗，劉姓駕駛抽血檢驗酒精濃度，酒測值經換算高達1.46毫克，遠超過酒測標準值，且劉男、汪男2人未繫安全帶，汪姓乘客腹部有內出血、腹腔動脈撕裂傷，劉姓駕駛頭部、腹部嚴重創傷死亡，疑因酒後駕車失控撞上電線桿，詳細肇因仍待調查釐清。
中埔分局呼籲，酒駕零容忍、切勿喝酒上路，飲酒後應請親友接送或是搭乘計程車，警方將持續加強取締酒駕，也請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言