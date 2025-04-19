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彰化秀水發生車禍 姑姑騎機車載姪女疑撞上電桿均命危

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣秀水鄉今天下午發生姑姑騎機車載姪女撞上電桿車禍，兩人均傷勢嚴重，均有生命危險，姑姑到院無呼吸心跳，目前均由醫院搶救中，車禍原由由警方調查中。

彰化縣消防局是在今天下午4時39分許接獲報案，指彰化縣秀水鄉下崙村崙港巷59號附近發生車禍，立即出動救護車2輛、消防車1輛、消防人員7人趕往救護。

消防人員趕到時，發現一輛機車倒地，共兩名女性傷患，其中一名女子躺臥在電線桿前，無呼吸心跳反應送往秀傳醫院急救，另一女子倒臥在離路面約1公尺深的農田內，初步檢傷對聲音有反應，兩女分別後送彰化基督教醫院急救。

警方查出兩女身分，其中駕駛機車的是28歲林姓女子，而被載的是她14歲姪女，由於兩人均戴有安全帽，是自撞電線桿，還是有其他撞擊因素，以及為何傷勢如此嚴重，均待進一步釐清。

彰化縣秀水鄉今天下午發生姑姑騎機車載姪女撞上電桿車禍，其中騎機車的林女倒臥電桿旁，傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，目前由醫院搶救中。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉今天下午發生姑姑騎機車載姪女撞上電桿車禍，其中騎機車的林女倒臥電桿旁，傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，目前由醫院搶救中。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉今天下午發生姑姑騎機車載姪女撞上電桿車禍，其中倒臥在離路面約1公尺深的農田內，傷勢嚴重，目前仍由醫院搶救中 。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉今天下午發生姑姑騎機車載姪女撞上電桿車禍，其中倒臥在離路面約1公尺深的農田內，傷勢嚴重，目前仍由醫院搶救中 。圖／民眾提供

消防人員 車禍

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