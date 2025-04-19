聽新聞
0:00 / 0:00
彰化秀水發生車禍 姑姑騎機車載姪女疑撞上電桿均命危
彰化縣秀水鄉今天下午發生姑姑騎機車載姪女撞上電桿車禍，兩人均傷勢嚴重，均有生命危險，姑姑到院無呼吸心跳，目前均由醫院搶救中，車禍原由由警方調查中。
彰化縣消防局是在今天下午4時39分許接獲報案，指彰化縣秀水鄉下崙村崙港巷59號附近發生車禍，立即出動救護車2輛、消防車1輛、消防人員7人趕往救護。
消防人員趕到時，發現一輛機車倒地，共兩名女性傷患，其中一名女子躺臥在電線桿前，無呼吸心跳反應送往秀傳醫院急救，另一女子倒臥在離路面約1公尺深的農田內，初步檢傷對聲音有反應，兩女分別後送彰化基督教醫院急救。
警方查出兩女身分，其中駕駛機車的是28歲林姓女子，而被載的是她14歲姪女，由於兩人均戴有安全帽，是自撞電線桿，還是有其他撞擊因素，以及為何傷勢如此嚴重，均待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言