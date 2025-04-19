彰化秀水發生車禍 姑姑騎機車載姪女疑撞上電桿均命危

彰化縣秀水鄉今天下午發生姑姑騎機車載姪女撞上電桿車禍，兩人均傷勢嚴重，均有生命危險，姑姑到院無呼吸心跳，目前均由醫院搶救中，車禍原由由警方調查中。

彰化縣消防局是在今天下午4時39分許接獲報案，指彰化縣秀水鄉下崙村崙港巷59號附近發生車禍，立即出動救護車2輛、消防車1輛、消防人員7人趕往救護。

消防人員趕到時，發現一輛機車倒地，共兩名女性傷患，其中一名女子躺臥在電線桿前，無呼吸心跳反應送往秀傳醫院急救，另一女子倒臥在離路面約1公尺深的農田內，初步檢傷對聲音有反應，兩女分別後送彰化基督教醫院急救。