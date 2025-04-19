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婦人取車...遺失小兒子遺物勞力士表 台南拖吊員工摸走挨告

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓婦人日前開車違停遭拖吊，事後至中北拖吊場將車領回，但返家途中赫然發現勞力士手表遺失，懷疑掉在拖吊場，惟相關人員認不可能發生此事，經黃婦報警處理，台南市警二分局長樂派出所員警調閱監視器，還原事發經過，女員工才交出手表，但也涉侵占罪嫌而挨告。

中北拖吊場表示，員工有任何違法行為，場方絕不袒護，一切皆依法秉公處理，將加強員工法治觀念及相關教育訓練。

台南市府交通局指出，有關中北拖吊場民眾財物遺失案件，經查陳情人透過市府1999專線向交通局反映，經查確實有部分監視設備故障，導致無法當場查明事發原因。該局也要求中北拖吊場配合警方受理調查。

黃婦說，這只勞力士表是她小兒子的遺物，20幾年來，她每天都將它戴在身上，對她有非常重要的意義。她說，一開始就告知中北拖吊場，只要將手表拿出來，可以不追究相關責任，但該女員工一直說謊，主管也一再表明相信他的員工，不會做出違法行為。

經報警到場了解，從其中一支監視器畫面看到，該名女員工有疑似從椅子上拿物品的動作並走向廁所方向，該員工說，看到椅子上有垃圾、口香糖，她將垃圾及口香糖拿去廁所丟。警員帶女員工去廁所查找，並未發現手表。

警方再查看廁所外圍的另支監視器，才發現女員工不是走進廁所，而是走進廁所旁邊的房間。由於與所稱有出入，經警員突破其心防，女員工才交出手表，頻頻向黃婦致歉。

黃婦及大兒子事後返回中北拖吊場查找勞力士手表下落。記者邵心杰／翻攝
黃婦及大兒子事後返回中北拖吊場查找勞力士手表下落。記者邵心杰／翻攝
黃婦說，這只勞力士表是她小兒子的遺物，20幾年來，她每天都將它戴在身上，對她有非常重要的意義。記者邵心杰／翻攝
黃婦說，這只勞力士表是她小兒子的遺物，20幾年來，她每天都將它戴在身上，對她有非常重要的意義。記者邵心杰／翻攝

勞力士 監視器

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