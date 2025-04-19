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男不滿女分手...虐殺貓1死1重傷 桃市府查辦嚴懲
桃園市平鎮區昨晚發生暴力虐殺貓事件，溫姓男子不滿羅姓女友提出分手，竟以羅女飼養2隻米克斯貓威脅恐嚇，甚至虐打2貓造成1死1重傷，桃園市動保處會同動保人士多人到場處理，將重傷貓送醫搶救，另將溫男飼養加菲貓安置，動保處今天上午表示，溫男虐貓將依動保法規定函送法辦，遣責虐貓行徑絕不寬貸。
動保人士邵伯虎、市議員彭俊豪指出，溫男與羅女在共同租屋，羅女飼養2隻米克斯貓、溫男飼養加菲貓，溫男曾有虐貓前科，最近羅女提議分手，溫男不滿，將羅女2隻米克斯貓關在鐵格網徒手拿東西打砸虐 ，造成1死1重傷，還打電話恐嚇羅女「貓咪快不行了」、「送妳一個禮物」，羅女擔心貓咪安危求助。
動保處官員會同羅女、邵伯虎、彭俊豪及警方趕到平鎮租處，發現重傷的米克斯貓，遭虐打到下顎骨折、肋骨斷裂、肺部瘀血，送到獸醫急救中，溫男與羅女爭吵中揚言「要殺死另一隻貓咪」，在動保官員制止要求，溫男才從天花板取出死亡貓屍。邵說，「溫男手段兇殘毫無悔意，十分可惡」，必須加重處分。
市府動保處表示，現場發現重傷貓咪送至獸醫院急救中，將該受虐重傷貓咪醫療紀錄帶回做為證據，亦將溫男虐死貓屍帶回冰存，下周將送至台大獸醫研究所解剖釐清死因，並將溫男飼養的加菲貓扣留安置。
彭俊豪亦表示，溫男虐殺貓行為已觸法，他建議動保處針對「這種人」加重裁處，也鼓勵羅女提出民事求償。
市府動保處表示，對溫男暴力虐待動物行徑嚴厲譴責，釐清案情後，將在21日將溫男依違反動保法規定函送桃園地檢署偵辦，依動保法第25條第1項第1款規定，溫男可處2年以下有期徒刑，並科20萬元以上200萬以下罰金。
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