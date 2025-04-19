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行情價4千...新竹老人家找牆貼廣告抽水肥 竟遭收6萬天價

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹有網友控訴，家人聯繫張貼在牆上的抽水肥廣告業者處理化糞池，未料竟被收取6萬費用，且工人離開前還交代「公司若問就說8千」，讓他質疑遭到詐騙。根據市場行情，抽水肥價介於1500至9000元間。新竹市消保官也表示，可報警或提出申訴。

有網友在臉書「新竹大小事」指出，家中長輩聯繫一家張貼在牆上的抽水肥廣告處理化糞池，當時他不知情，未料對方施工時以「抽不起來，需要特殊藥水」為由，收取高達6萬元費用，且抽水肥工人離開前還交代「若公司詢問就說8千元」，還遞上一張私人名片，疑似自行收費。

網友指出，後來家人告訴他後，他質疑收費不合理，致電向對方詢問價格與服務詳情時，接電話的女士語氣不佳，不僅重複反問「你是從哪裡找的？」還直接掛斷電話，隨後更不接來電。他改撥打對方市內電話，沒想到才開口問「有沒有抽水肥」，就被掛掉電話。

此事經曝光後，立即在臉書引起熱議，多名網友留言分享自身經驗，指出一般住宅抽水肥行情價介於2500至4000元間，少數因特殊狀況可能達到6000元，但「6萬元根本天方夜譚」，質疑業者可能趁機敲詐。更有網友嘲諷：「化糞池比日月潭還大嗎？」也有不少人提醒，「張貼在牆上的廣告電話要特別小心，不少都是來路不明業者」。

根據市場行情，抽水肥的費用通常依照水肥車的容量計算， 小型水肥車（約3.5噸）每車價格約為1500至2000元，中型水肥車（約6.5噸）每車約為4000至5000元，大型水肥車（約15.6噸）每車約為8000至9000元 。此外，若需額外服務，如清洗或消毒，價格可能會有所增加。

記者致電詢問該業者收費標準，業者支吾其詞，後來更以「你打錯電話」為由掛斷，無正面回應。新竹市消保官表示，若民眾因業者服務未明確說明價格、收費計算方式等資訊而產生爭議，可提出申訴。

消保官提醒，民眾如有抽水肥需求，建議優先聯絡經政府核可有商業登記的業者，避免因不明來源廣告而導致財務損失。若民眾懷疑遭詐騙可至鄰近的派出所報案，如因收費產生消費爭議，也可於上班時間撥打1950諮詢或向市府消費者服務中心申訴。

新竹有網友控訴，家人聯繫張貼在牆上的抽水肥廣告業者處理化糞池，未料竟被收取6萬費用。圖／取自「新竹大小事」
新竹有網友控訴，家人聯繫張貼在牆上的抽水肥廣告業者處理化糞池，未料竟被收取6萬費用。圖／取自「新竹大小事」

新竹 水肥 詐騙

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