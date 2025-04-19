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男子不滿女友分手路口張貼私密照洩恨 醫師：提防恐怖情人6項特徵
廖姓男子被控與女友交往時竊錄私密部位，分手後將女友裸露照片張貼路口號誌箱供人觀覽，嘉義地院日前依刑法2罪各判處5月、8月徒刑。嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀說，提防「恐怖情人」6大特徵，與情人分手要有特殊技巧，不要直接與對方硬碰硬，以免火上加油。
法院判決說，廖男與女友2021年1月至2022月交往期間，竊錄2人性行為過程，以及女友胸部等隱私部位影片，廖男2022年11月與女友分手後，將女友裸露胸部照片，以及竊錄影片擷取女友裸露身體隱私部分照片列印照片，去年3、4月張貼市區路口旁號誌箱。
被害女子向警方報案法辦，地檢署依涉及刑法無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，以及未經他人同意，無故以他法供人觀覽非法竊錄的性影像罪起訴
法官審酌廖男對他人性隱私法益欠缺尊重，開庭先否認部分犯罪，後才坦承犯行，未與被害女子調解，2罪分別處徒刑5月，得易科罰金，判徒刑8月，得上訴。
李連冀擁有中正大學犯罪防治研究所碩士，提醒提防恐怖情人6項特徵：「緊迫盯人」，常無合理性限制與其他朋友聚會，沒自由空間。「斥責別人」：認為你想法幼稚可笑，習慣反駁糾正、責罵你的言論。
「態度輕蔑」：看不起你家庭、出身、學經歷、工作、同學、朋友。「過分干預」：要求你要以他的意見為主。「漠視感受」：你生日想要浪漫一下，對方便說浪漫太花錢不好。「言語暴力」：交談時言語習慣夾雜髒話或羞辱字眼。
李連冀說，深入交往前宜先做一般朋友，多觀察了解個性，網路認識碰面不多者要特別謹慎，陷危險關係趕緊求助。與情人分手要有特殊技巧，不要直接與對方硬碰硬，要花點時間慢慢疏遠，避免激怒對方受攻擊；受驚影響生活，可藉心理治療平復情緒，改善自責內疚。
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