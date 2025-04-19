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影／台中婦急過馬路遭機車撞飛 連輪椅伯都站起來關心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中67歲何姓婦人前天違規穿越馬路，要到對面亞大醫院，沒想到41歲蕭姓男子騎乘的機車撞上，何女被撞飛倒地，機車連騎士也倒地滑行10多公尺，發生巨響，連超商前坐輪椅的男子都站起來關心，2人雙雙送醫，僅擦挫傷，何女還得面臨最高1000元罰款。

前天下午5時3分，何女違規穿越霧峰區福新路213號前方街道，剛好當時何女身影被轎車擋住，行經的蕭姓機車騎士一到路口，就與何女撞個正著，何女被撞飛，機車也倒地，何女及蕭男頭部、四肢多處擦挫傷，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

亞大醫院表示，當天下午發生車禍事故後，警衛旋即到場置放三角錐維持交通安全，同時通報警方到場處理，但因患者有眼部外傷問題，考量院內當時並沒有眼科醫師值班，因此建議轉送其他醫院治療，也提醒民眾或病患穿越馬路務必行走斑馬線，避免發生意外悲劇。

警方表示，何女沒有走在行穿線上，明顯穿越雙黃實線，將依道路交通管理處罰條例第78條1項1款製單舉發，最高可罰1000元；警方呼籲，駕駛人應隨時注意車前狀態，行人穿越道路時應注意左右來車，以確保自身及其他用路人安全。

亞大醫院前方，前天發生婦人穿越馬路遭機車撞飛事故，當時連坐輪椅的男子（紅圈處）都站起來關心。圖／讀者提供
亞大醫院前方，前天發生婦人穿越馬路遭機車撞飛事故，當時連坐輪椅的男子（紅圈處）都站起來關心。圖／讀者提供
亞大醫院前方，前天發生婦人穿越馬路遭機車撞飛，婦人和機車騎士雙雙送傷送醫。圖／讀者提供
亞大醫院前方，前天發生婦人穿越馬路遭機車撞飛，婦人和機車騎士雙雙送傷送醫。圖／讀者提供

撞飛 醫師

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