影／同志交友被騙250萬 林口警查獲老夫妻與兒子全家都入詐騙集團

新北市黃姓男子被同志交友軟體認識的男網友詐騙250萬元，協助警方逮到取款車手並向上溯源，員警前天持拘票到台北市查獲70歲杜姓老翁和他的69歲妻子、40歲兒子，一家三口全部加入詐騙集團負責收錢。

35歲黃男是在同志交友軟體「Surge」結識男網友，發展戀愛關係之後被慫恿投資虛擬貨幣，分5次共面交250萬元現金，欲提領獲利又被要求額外再交300萬元保證金，驚覺受騙報警。

林口警分局受理報案展開調查，2月逮到31歲張姓取款車手，從他手機查扣9萬個泰達幣（USDT），初估市值約294萬元。之後向上溯源查緝，鎖定「車手頭」是1名41歲林姓女子，旗下還有杜姓老翁和他的李姓妻子、兒子等3人，負責向面交車手收錢上繳。