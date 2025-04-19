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想投資請注意！台南警拆穿假阿里巴巴優惠券商城詐騙手法
台南蕭姓女子3月間透過IG認識1名男子，聲稱可透過「阿里巴巴國際優惠券商城」投資，鼓吹她先在該商城設立虛擬商店，再以商店名義購買優惠券，將來由商城高價回購，賺取利差，昨她赴銀行準備匯款70萬元，經行員及警方及時攔詐，才保住血汗錢。
據調查，大陸、香港地區接獲不少假阿里巴巴優惠券商城詐騙案件，在台灣反而少見。警方說，所謂的「阿里巴巴國際優惠券商城」實為詐騙集團自建網站，詐騙者常透過社群平台接觸被害人，誘導其註冊商城帳戶，並依指示轉帳至多個帳戶購買優惠券。待被害人要求提款時，詐騙集團即聲稱帳戶遭凍結，需繳交保證金解鎖，此時多已斷聯、難以追回款項。
台南市第五分局立人派出所昨下午2時許接獲銀行通報，疑似有民眾遭遇詐騙。警員張志銘、謝曜存獲報後迅速趕赴現場，詳細查看蕭女與對方對話紀錄及投資網站內容，確認為典型的假投資詐騙手法。
警方指出，該類詐騙常以「穩賺不賠」、「優惠券高價回購」等話術，營造輕鬆獲利假象，誘使民眾上當。蕭女驚覺受騙，坦言原希望能開啟另一筆被動收入，幸虧銀行行員與警方即時介入，避免損失。
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