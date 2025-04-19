自撞翻車 宜蘭一家3口受傷2歲幼女手骨折嚇到大哭

宜蘭一名28歲黃姓男子昨晚駕車載妻女行經羅東鎮復興路2段，不明原因撞上路邊停放的小貨車後翻覆路邊，一家三口都受傷，黃男與妻都是擦挫傷，2歲女兒手部骨折須住院。警方初步調查，黃男沒有酒精反應，正釐清肇事原因。

羅東警方調查，黃男昨晚載妻女駕駛小客車沿復興路2段往三星方向行駛，晚間7時14分行經事故路段，不明原因撞上小貨車，小貨車被撞擊力道猛推到路旁稻田，小客車四腳朝天翻在路中，兩車都受損。

黃男當時立刻爬出駕駛座，先把妻子救出，再把2歲女兒也抱出來，妻女因為驚嚇過度放聲大哭，3人均被送醫，2歲女兒因為手部骨折住院治療，黃男與妻子分別是臉部、身體擦挫傷，沒有大礙。