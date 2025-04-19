聽新聞
0:00 / 0:00
自撞翻車 宜蘭一家3口受傷2歲幼女手骨折嚇到大哭
宜蘭一名28歲黃姓男子昨晚駕車載妻女行經羅東鎮復興路2段，不明原因撞上路邊停放的小貨車後翻覆路邊，一家三口都受傷，黃男與妻都是擦挫傷，2歲女兒手部骨折須住院。警方初步調查，黃男沒有酒精反應，正釐清肇事原因。
羅東警方調查，黃男昨晚載妻女駕駛小客車沿復興路2段往三星方向行駛，晚間7時14分行經事故路段，不明原因撞上小貨車，小貨車被撞擊力道猛推到路旁稻田，小客車四腳朝天翻在路中，兩車都受損。
黃男當時立刻爬出駕駛座，先把妻子救出，再把2歲女兒也抱出來，妻女因為驚嚇過度放聲大哭，3人均被送醫，2歲女兒因為手部骨折住院治療，黃男與妻子分別是臉部、身體擦挫傷，沒有大礙。
警方表示，經酒測後，黃男沒有酒精反應，詳細事故原因正在調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言