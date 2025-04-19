快訊

NBA／熱火延長賽飆5顆三分球淘汰老鷹！連3年奪東區老8

大學甄試失敗經驗能加分 教授看中學習歷程撰寫反思

MLB／準備當爸！大谷翔平請假陪產 今年球季首次缺席比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄這條路...網諷早上很多「敢屎官」 設區間測速會很賺

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄國際機場旁被稱「鄉間小路」的高鳳路，是當地許多機車騎士必經之路，昨傍晚有騎士過彎騎太快，撞對向2機車，安全帽噴飛躺平在地；事發影片被瘋傳，有網友諷該條路早上有「敢屎官」、晚上有「清瞑黨」，設區監測速應該會賺。

臉書社團「高雄小港區的大小事」有網友昨深夜貼文並附上影片，指「小港機場圍牆鄉間小路發生的車禍事故．．．阿彌陀佛」，只見影片中一名機車騎士沿著機場圍牆邊騎機車，過了一個大彎後，騎士往左偏，當場撞及對向的機車騎士，後方騎士煞車不及也撞上。

肇事的騎士安全帽噴飛約50公尺遠，騎士當場躺平在地，無法動彈；貼文和影片引發網友熱議。

有網友表示，「那裡常一堆超車吃對向車道，急著回家拉屎的要超車也看一下對向有沒有車」、「每天早上都騎這條路，往高鳳路方向的，不是騎並排的，就是要超車幾乎逆向行駛的，真的不懂是趕上班還是趕投胎」、「早上一堆敢駛官，晚上一堆清瞑黨」。

有網友認為，「那邊已經拓寬很多了，怎麼還有人會騎成那樣」、「這樣也能外拋」、「騎太快了，轉彎拉不回來」、「以為是自己車神上身，對向的騎士真可憐」；有網友直指，「這條設區間測速會很賺」。

轄區小港警分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚4時35分許，當時王姓男子（40歲）騎機車沿小港區高鳳路109巷由西向東行駛，疑似未緊靠道路右側行駛，不慎與對向黃姓男子（63歲）機車發生擦撞，進而又擦撞張姓男子（29歲）的機車，3人均手腳多處擦挫傷。

救護人員將王、黃2人送往小港醫院治療，另張男自行就醫，幸均無大礙；警方事後對3人施以酒測，均無酒駕情事；詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。

王姓男子（40歲）昨天傍晚騎機車沿高市小港機場旁高鳳路109巷行駛，疑未緊靠道路右側，過彎後，撞上對向2機車騎士，安全帽噴飛，王男躺平在地（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
王姓男子（40歲）昨天傍晚騎機車沿高市小港機場旁高鳳路109巷行駛，疑未緊靠道路右側，過彎後，撞上對向2機車騎士，安全帽噴飛，王男躺平在地（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
王姓男子（40歲）昨天傍晚騎機車沿高市小港機場旁高鳳路109巷行駛，疑未緊靠道路右側，過彎後，撞上對向2機車騎士（左紅圈處），安全帽噴飛（右紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
王姓男子（40歲）昨天傍晚騎機車沿高市小港機場旁高鳳路109巷行駛，疑未緊靠道路右側，過彎後，撞上對向2機車騎士（左紅圈處），安全帽噴飛（右紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
王姓男子（40歲）昨天傍晚騎機車沿高市小港機場旁高鳳路109巷行駛，疑未緊靠道路右側，過彎後，撞上對向2機車騎士（左紅圈處），安全帽噴飛，王男躺平在地（右紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
王姓男子（40歲）昨天傍晚騎機車沿高市小港機場旁高鳳路109巷行駛，疑未緊靠道路右側，過彎後，撞上對向2機車騎士（左紅圈處），安全帽噴飛，王男躺平在地（右紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

小港機場 影片 車禍

延伸閱讀

「我好冤枉」語畢步出雄檢暈倒 高雄雙罷劫85歲領銜人送醫急救

高雄雙罷劫85歲領銜人傳身體不適 家屬急忙送藥到雄檢

高雄某科大2教授師涉性侵性騷案 校方性平會決議解聘

影／高雄雙罷劫負責人徐尚賢無預警被捕 影片曝光了

相關新聞

影／高雄這條路...網諷早上很多「敢屎官」 設區間測速會很賺

高雄國際機場旁被稱「鄉間小路」的高鳳路，是當地許多機車騎士必經之路，昨傍晚有騎士過彎騎太快，撞對向2機車，安全帽噴飛躺平...

誤將高雄女教師當通緝犯女友逮捕 鳳山7警遭懲處

林姓女教師前晚到高雄文化中心還書，散步時被鳳山警分局員警當成毒品通緝犯的同夥，被帶回派出所1個多小時，後才知抓錯人，林女...

高雄警又推又拉抓錯人 分局長登門道歉

林姓女子到高雄文化中心還書散步，被鳳山警分局員警誤當成毒品通緝犯的同夥，遭帶進派出所限制行動一個多小時，警方確認抓錯人才...

桃園不動產詐騙增 3月財損逾1.3億

不動產詐騙猖獗，桃園今年2月之前平均每月3、4件，3月暴增到21件，財損高達1.3億元，不分黨派議員疾呼加強防範，建議比...

10年前被打2男巧遇仇人持刀討道歉 反遭警查獲喪屍煙彈

林男今凌晨在基隆東光路巧遇10年前打過他的陳男，記起當年仇恨未消，持隨身的菜刀恫嚇陳男道歉，陳鞠躬道歉並躲到超商，警方趕...

正妹士官長改當酒店小姐 動手打死鬧事客？金門警方急澄清

金門縣金湖鎮一家有女陪侍的KTV酒店，16日深夜驚傳鬥毆事件，造成一名梁姓男子頭部重創，送醫後不治，引發地方熱議。但今有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。