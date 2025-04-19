影／高雄這條路...網諷早上很多「敢屎官」 設區間測速會很賺

高雄國際機場旁被稱「鄉間小路」的高鳳路，是當地許多機車騎士必經之路，昨傍晚有騎士過彎騎太快，撞對向2機車，安全帽噴飛躺平在地；事發影片被瘋傳，有網友諷該條路早上有「敢屎官」、晚上有「清瞑黨」，設區監測速應該會賺。

臉書社團「高雄小港區的大小事」有網友昨深夜貼文並附上影片，指「小港機場圍牆鄉間小路發生的車禍事故．．．阿彌陀佛」，只見影片中一名機車騎士沿著機場圍牆邊騎機車，過了一個大彎後，騎士往左偏，當場撞及對向的機車騎士，後方騎士煞車不及也撞上。

肇事的騎士安全帽噴飛約50公尺遠，騎士當場躺平在地，無法動彈；貼文和影片引發網友熱議。

有網友表示，「那裡常一堆超車吃對向車道，急著回家拉屎的要超車也看一下對向有沒有車」、「每天早上都騎這條路，往高鳳路方向的，不是騎並排的，就是要超車幾乎逆向行駛的，真的不懂是趕上班還是趕投胎」、「早上一堆敢駛官，晚上一堆清瞑黨」。

有網友認為，「那邊已經拓寬很多了，怎麼還有人會騎成那樣」、「這樣也能外拋」、「騎太快了，轉彎拉不回來」、「以為是自己車神上身，對向的騎士真可憐」；有網友直指，「這條設區間測速會很賺」。

轄區小港警分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚4時35分許，當時王姓男子（40歲）騎機車沿小港區高鳳路109巷由西向東行駛，疑似未緊靠道路右側行駛，不慎與對向黃姓男子（63歲）機車發生擦撞，進而又擦撞張姓男子（29歲）的機車，3人均手腳多處擦挫傷。