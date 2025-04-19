誤將高雄女教師當通緝犯女友逮捕 鳳山7警遭懲處

林姓女教師前晚到高雄文化中心還書，散步時被鳳山警分局員警當成毒品通緝犯的同夥，被帶回派出所1個多小時，後才知抓錯人，林女在網路貼文指警方處置過程粗暴；分局昨坦承疏失，晚間並作出懲處，包括正副所長在內共7名員警分別記申誡及小過處分。

鳳山警分局昨針對將林姓女教師誤當毒品通緝犯女友帶回派出所調查一事，分局確認林女是無辜者，與毒品案無關後，除分局長林俊賢親自向當事人致上最深歉意之外，分局並追究相關人員的懲處。

其中第一時間抵達現場抓人的3名員警各記申誡一支，另一名巡佐因對林女威脅「不說就準備睡派出所」、「你就是吸毒才會那麼瘦」等言語，因言行過當遭記小過處分，另名警員也因行為不當記兩支申誡，另忠孝所正、副所長因督導不周，各記一支申誡。

林姓女教師昨在PTT高雄版以「警察亂抓人」為題貼文指，前晚8點多去文化中心還書後，要散步時，突然有3名男子圍住她，其中2人抓住她的手，一直說他們是警察，問她剛剛「車上的是誰」，她說她沒搭車，還問「你們是不是認錯人了」。

林女說當下「警察就很兇」，還要她「不要再裝了」，說車上的人是通緝犯，一再問她「剛剛在車上的是誰」，後員警就越來越兇、越問越大聲。林女指，當時她請旁人報警，不久苓雅警分局凱旋路派出所員警到場，確認她的身分並無通緝資料。

林女敘述她當時很害怕，仍被員警「又推又拉的押上警車」，她反抗了一下，還是被帶去鳳山警分局忠孝派出所，質問她「車裡面是誰，他去哪裡，你為什麼要包庇妳男朋友，他是毒品通緝犯」，其中1名警員還問她「妳不說妳今天就準備睡派出所」、「你就是吸毒才會那麼瘦」，等我把妳移送地檢署，妳自己跟法官說，我要告妳妨礙公務和傷害罪」。

忠孝所直到當晚10時許，調閱相關監錄系統才知道搞錯對象，並向林女致歉，後讓她離開。

鳳山警分局昨天表示，因接獲1名毒品通緝男子出現文化中心，趕到時，對方開車衝撞停車場柵欄逃逸，因有人指林女從車上下車，才上前盤查林女，帶返駐地查證。