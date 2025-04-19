桃園不動產詐騙增 3月財損逾1.3億

不動產詐騙財損驚人，桃園不分黨派議員要求市府加強防詐，守護民眾財產安全。本報資料照片 不動產詐騙猖獗，桃園今年2月之前平均每月3、4件，3月暴增到21件，財損高達1.3億元，不分黨派議員疾呼加強防範，建議比照雙北與超商合作宣導；地政局長蔡金鐘表示，目前防詐首推地籍異動即時通，將與地稅局合作推廣。

桃園市議員舒翠玲指出，平鎮1名守寡多年婦人透過網路結交1名男友，未料對方是覬覦她的錢財，不斷鼓吹她投資，拿房地產做抵押，結果手續辦完，人就消失，寡婦的子女住在外地不知情，發現時已難追回。

地政局調查，桃園去年12月涉及不動產詐騙案僅2件，金額約1738萬元，今年1月4件、3570萬元，2月則有3件、1624萬元，然3月件數暴增到21件，財損金額高達1億3376萬元。

不動產詐騙財損驚人，議員張桂綿、余信憲和劉曾玉春等人要求市府為民眾財產把關，議員梁維超建議市府印製防詐文宣廣發，議員張曉昀則建議與超商合作廣播宣傳。

蔡金鐘允諾加強各地政事務所第一線人員訓練，培養防詐敏感度，就像銀行櫃員協助阻詐一樣。他也提到目前不動產防詐首推地籍異動即時通，這項服務只要名下土地在辦理移轉，系統就會發送簡訊通知地主或地主信得過的親人，以此達到防詐效果。

蔡金鐘說，桃園現有4萬多人登錄地籍異動即時通服務，除持續與仲介、代書合作，鼓勵民眾辦理不動產交易時就先登錄，也會研議與超商合作宣傳的可能。另外，地政局將與地稅局合作，透過開徵地價稅、房屋稅機會宣傳，精準鎖定持有不動產的族群，並透過抽獎方式增加民眾登錄誘因，辦法最快年底開徵地加稅時推出。