10年前被打2男巧遇仇人持刀討道歉 反遭警查獲喪屍煙彈

林男今凌晨在基隆東光路巧遇10年前打過他的陳男，記起當年仇恨未消，持隨身的菜刀恫嚇陳男道歉，陳鞠躬道歉並躲到超商，警方趕至在林男及同夥楊男查扣菜刀、喪屍煙彈，警方訊後將林、楊依毒品、恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦。

市警第二分局東光派出所今天凌晨4時許接獲報案，信義區東光路一間超商有吵架糾紛，警方立即趕往現場。經查，林男在超商前碰巧到10年前曾打過他的陳姓男子，餘怒未消，持隨身攜帶的一把菜刀，要陳男道歉。

警方調查，陳男先林男手上有刀，不敢大意，不斷向林男道歉，但躲進超商報警。

副所長李明志表示，員警趕至超商後，喝斥雙方不要動，在林男身上查扣所持菜刀一把、用過的空依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）1顆，另在林同夥楊男車上查獲電子煙主機1台及依托咪酯煙彈1顆，今天上午訊後依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法及恐嚇罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

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