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正妹士官長改當酒店小姐 動手打死鬧事客？金門警方急澄清

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮一家有女陪侍的KTV酒店，16日深夜驚傳鬥毆事件，造成一名梁姓男子頭部重創，送醫後不治，引發地方熱議。但今有媒體報導指，「酒店小姐疑似是退役士官長，且是她動手造成重傷」，對此，金門警方今嚴正澄清，報導內容與事實不符，目前僅查獲店家王姓男子有動手，酒店小姐僅在旁目睹未參與，目前為證人身份。

據了解，這起事件發生於4月16日晚間11時15分，地點為金湖鎮漁村一間KTV酒店，當時來金門做工的台籍鄭姓男子邀約同為台籍的梁姓兄弟3人到場飲酒，期間飲用1瓶高粱酒，氣氛熱絡，當消費時間結束，女陪侍準備離場時，引起3名酒客不滿，當場情緒失控，怒摔酒瓶與酒杯，女陪侍見狀緊急通報店家，店主與店內經理隨即到場試圖平息。

3名酒客疑似因酒醉情緒激動，與前來勸阻的店家發生言語與肢體衝突，現場推擠中疑似造成梁姓弟弟頭部撞擊硬物受傷，警方趕抵時，梁男仍清醒叫罵，反而是其兄倒臥地上昏睡，警方隨即報請消防單位出動兩輛救護車，將兩名傷者送往部立金門醫院，其中梁姓弟弟因傷勢嚴重，昨日凌晨轉送台北榮總搶救後仍不幸身亡。

案發後，部分媒體報導指稱現場動手者為「女陪侍」，甚至稱其身分為「退役士官長」，質疑其「動手才會這麼重」。對此，金門縣警察局發出新聞稿澄清，案情單純為酒客與店家衝突所致，目前僅有王姓店家被列為嫌疑人，全案已報請金門地檢署指揮偵辦，尚未發現其他涉案人員。

據了解，女陪侍與酒店經理全程未參與衝突，僅在場目睹過程，因此是以證人身份配合調查；至於女陪侍是否真為退役軍人，警方表示並未進一步查核，因其身分與本案無涉，強調「身份與案情無關」。

有熟悉該酒店的在地酒客表示，該店屬於傳統「阿公店」型態，裝潢老舊，女陪侍多為40至50歲年齡層，以價格便宜吸引本地長者及外地做工者消費，店內小姐多為資深從業者，媒體所稱「正妹女士官長」說法讓熟客直呼「不可能」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣金湖地區某有女倍侍KTV酒店16日深夜驚傳嚴重鬥毆事件，警方到場處理，消息人士說，照片中坐在地上的就是梁姓弟弟，當時他還在大聲怒罵。圖／警方提供
金門縣金湖地區某有女倍侍KTV酒店16日深夜驚傳嚴重鬥毆事件，警方到場處理，消息人士說，照片中坐在地上的就是梁姓弟弟，當時他還在大聲怒罵。圖／警方提供
金門縣金湖地區某有女倍侍KTV酒店16日深夜驚傳鬥毆事件，現場一片狼藉。圖／警方提供
金門縣金湖地區某有女倍侍KTV酒店16日深夜驚傳鬥毆事件，現場一片狼藉。圖／警方提供

KTV 士官長 正妹 酒店 金門

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