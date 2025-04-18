北市詐騙財損1至2月達25億 這間金融機關被車手提領逾2億

台北市詐騙案光是今年1至2月財損達25億。示意圖／ingimage

台北市詐騙案光是今年1至2月財損達25億元，議員曾獻瑩下午在議會警政衛生部門質詢中，針對台北市民遭詐臨櫃提匯金額，點名中華郵政高居第一，金額達2億，高於其他各大銀行，阻詐的成效是敬陪末座，建議市警局應定期公布金融機構阻詐的數據。市警局表示，會研議實施。

曾獻瑩表示，根據台北市警察局統計資料，113年全市民眾遭詐臨櫃提匯件數最多的金融機構為中華郵政，總計417件、金額超過2億元，明顯高於其他金融機構。這樣的數據具高度參考價值，建議市警局應定期整理攔阻與提匯數據，並主動對外揭露，以便民眾更有警覺心，相關單位也能據以檢討制度。

曾獻瑩指出，透過公布數據、不點名批評，而是理性討論制度改善空間，才能真正提升整體防詐能量，勿再讓人民成為制度破口下的受害者。