台中男童溺斃…假義消「金髮YUKI」幫CPR 涉偽造文書無保請回

台中北屯區日前傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名頭戴金髮自稱「YUKI」的許姓男子假義消幫男童CPR，引起相當大爭議，台中地檢署為此主動剪報分案，前天4月16日已傳喚許男到案，認定涉犯偽造文書罪嫌，複訊後請回。

台中地檢3月17日由檢察官黃彥凱相驗北屯區3歲男童疑似溺斃案件，案發時家屬曾報119派遣救護人員抵達男童家中實施緊急救護。

檢方說，媒體報導現場協助救護人員中，疑有不具義消資格者，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照也可疑有偽造情事，認為涉有刑法偽造文書等犯罪嫌疑，經剪報分案一併由相驗檢察官偵辦。

據了解，檢方將清查救護相關流程，即針對義消協助救災相關規範，並根據男童相驗結果，判斷現場救護人員的行為，與男童死亡結果間有無因果關係，是否涉嫌過失致死罪嫌等，也會一併釐清。

許男因被質疑穿著EMT制服、假冒義消證件，台中市消防局曾委請第台中第五警分局協助提供資料，分別在3月底、4月初以雙掛號方式，通知他到消防局說明，但許都未現身，後續則交由檢警調查。