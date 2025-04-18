蘭潭水庫驚見男浮屍 嘉義警查證身分死因待查

嘉義市消防局下午4點23分獲報，蘭潭水庫出現1具浮屍，消防人員打撈上岸，1名年約30多歲中年男子，明顯死亡，警方查證身分中，報嘉義地檢署相驗，查明死因；市府在蘭潭裝設「水域型AI人形辨識系統」防落水意外，警消研判這起意外，男子落水點未在監測範圍。

消防局說，目前蘭潭水庫接近滿水位，下午4時23分獲報，蘭潭水庫根公園往濟福宮方向約1公里水面，有具浮屍，派遣蘭潭分隊前往處理，下午4時53分打撈上岸，為1名中年男性，已明顯死亡，交由警方查證身分中。

嘉市第二分警分局長竹派出所調查，死者穿黑色短袖及深色長褲，身上未帶身分證件，環潭周邊找不到死者車輛等遺物，請有失蹤人口家人，速與警方連絡。

市府運用科技創新打造安全智慧宜居城市，以「水域型AI人形辨識系統」結合「大聲公」，打造全新水域防治模式，蘭潭109年至112年共發生42起落水救援案件，111年最多16件，112年14件。

面對水域安全挑戰，市府首創「AI人形辨識+大聲公」防護機制，去年4月1日至5月15日，共偵測到超過1600起進入水域事件。透過市府宣導與媒體報導，去年5月15日至12月底，案件數降至300餘件，月均案件減少率達27.3倍，顯著降低落水事件發生可能性。

創新作法獲消防署刊登「消防月刊」113年3月號，受邀在2024台灣自殺防治學會年會暨學術研討會專題分享。台中、台南、高雄市府及觀光署陸續導入此技術，自來水公司第7區管理處1月12日在澄清湖完成設置。

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