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桃園青少年碰毒逐年降低 萌警犬入校宣導毒品危害

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市去年青少年接觸毒品近3年人數約73至57位，有逐年下降趨勢，不過為加強青少年對詐騙與毒品的防範意識，桃園市警察局少年隊、警犬隊與正覺教育基金會，今進入校園宣導。少年隊長戴賢表示，此次首度運用相聲及警犬辨別毒品等方式，來告訴學生如何辨別詐騙及毒品，近3年以安非他命、喵喵、彩虹煙為最多，希望透過相關宣導，能建立自我保護意識。

今宣導活動於中壢家商舉行，活動先帶來相聲演出，主題聚焦在「防制詐騙」，表演者以活潑幽默的方式，將常見的詐騙手法如假交友、假投資、網路購物詐騙等情境融入對白中，用淺顯易懂方式，讓學生了解。

而現在毒品氾濫，少年隊也與警犬隊合作，透過緝毒模擬演練環節，警犬更以敏銳嗅覺快速發現隱藏毒品位置，進而讓學生知道毒品的危害及可怕。

戴賢表示，桃園市近3年查獲少年涉毒人數為2022年73人、2023年65人、2024年57人，今年1至3月則為19人。近3年以安非他命、喵喵、彩虹煙為最多，本年1至3月則為依托咪酯最多。因此首度結合警犬一同到校宣導防詐及識別毒品，加強學生保護意識。

中壢高商校長鄒岳廷說，青少年面對詐騙、毒品可能會無法分辨，或不知道如何面對解決，透過宣導讓同學能更有認知及及早防範，避免學生受到毒品傷害，以至於影響一輩子人生。

戴賢表示，未來將持續與桃園市各學校合作，針對時下青少年面臨的風險議題宣導與教育，期望每一位孩子都能在安全與關懷的環境中成長茁壯，遠離詐騙與毒品的危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市去年青少年接觸毒品近3年人數約73至57位，有逐年下降趨勢，不過為加強青少年對詐騙與毒品的防範意識，桃園市警察局少年隊、警犬隊與正覺教育基金會，今進入校園宣導。記者翁唯真／攝影
桃園市去年青少年接觸毒品近3年人數約73至57位，有逐年下降趨勢，不過為加強青少年對詐騙與毒品的防範意識，桃園市警察局少年隊、警犬隊與正覺教育基金會，今進入校園宣導。記者翁唯真／攝影
桃園市去年青少年接觸毒品近3年人數約73至57位，有逐年下降趨勢，不過為加強青少年對詐騙與毒品的防範意識，桃園市警察局少年隊、警犬隊與正覺教育基金會，今進入校園宣導。記者翁唯真／攝影
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毒品 詐騙 警犬

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