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毒蟲施用4種毒品後駕車撞死7旬翁 檢方依毒駕致死起訴

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

又是毒駕惹的禍！去年12月22歲蔡姓男子駕駛自小客車，於屏東市和生路段變換車道時，追撞70歲曹姓男子駕駛的小貨車，致曹男傷重不治，事後蔡男肇逃。屏東地檢署偵查後，發現蔡男車禍前曾施用4種毒品，依刑法毒駕、過失致死等罪嫌提起公訴。

檢方偵查發現，蔡男12月21日凌晨5時至7時間，在高雄市苓雅區的歐遊國際連鎖精品旅館高雄館，施用多項毒品，包括甲基安非他命、美托咪酯、硝甲西泮「哈密瓜錠」，並以捲菸吸食愷他命，隨後駕駛小客車離開旅館。

7時47分許蔡男行經屏東市和生路段，在超車過程中從後撞擊曹男駕駛的小貨車，致小貨車翻覆至對向車道，曹男胸部鈍傷併多處肋骨骨折、肺裂傷、雙側血胸等傷害，經送醫急救後，於9時46分因傷重不治死亡。

車禍肇事後蔡男未留在現場救護或報警，竟駕駛小客車離開現場，直至8時40分許才騎乘機車返回案發地點，向員警坦承為肇事者。經警方採集其尿液送驗，確認其體內毒品濃度已超過行政院公告的濃度值。

檢方12月22日向屏東地院聲請羈押禁見獲准後開始調查，今日偵結，認為蔡嫌涉犯刑法服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死、服用毒品致不能安全駕駛肇事致人於死而逃逸、過失致死等罪嫌，依國民法官法及刑事訴訟法提起公訴，並於今日移送屏東地院審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

去年12月21日上午屏東市和生路一輛自小貨車，遭一輛白色自小客車從後追撞，駕駛受困車內，搶救後仍傷重不治。翻攝畫面
去年12月21日上午屏東市和生路一輛自小貨車，遭一輛白色自小客車從後追撞，駕駛受困車內，搶救後仍傷重不治。翻攝畫面
去年12月21日上午屏東市和生路一輛自小貨車，遭一輛白色自小客車從後追撞，因撞擊力道太大直接翻覆至對向車道。翻攝畫面
去年12月21日上午屏東市和生路一輛自小貨車，遭一輛白色自小客車從後追撞，因撞擊力道太大直接翻覆至對向車道。翻攝畫面
去年12月21日上午屏東市和生路一輛自小貨車，遭一輛白色自小客車從後追撞，因撞擊力道太大直接翻覆至對向車道。翻攝畫面
去年12月21日上午屏東市和生路一輛自小貨車，遭一輛白色自小客車從後追撞，因撞擊力道太大直接翻覆至對向車道。翻攝畫面

屏東 毒品 毒駕

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