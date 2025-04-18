全都撞死人！台南揭第10批名單 10名高風險駕駛資料曝光

台南公布第10批高風險駕駛。示意圖／ingimage

台南市今天公布第10批高風險駕駛事件10人，違規地點以下營區4件居多，2件女性，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

南市交通局表示，此次第10批高風險駕駛事件計10案，違規地點分別在北區2件、下營區4件、麻豆區、官田區、西港區、白河區，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，交通局呼籲駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

交通局表示，南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則於2023年8月11日公告施行，公告對象係就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。