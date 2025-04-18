快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮消防替代役男涉販售彩虹菸 警方逮人送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮警方執行第12波安居緝毒專案，前天在市區一處公園當場查獲簡姓男子販售彩虹菸，帶回清查發現簡是花蓮縣消防局替代役男，依毒品危害防治條例送辦。消防局表示，簡服役2個多月，平時表現正常，會將資料送役政署處理。

花蓮縣警局刑大偵二隊布線發現19歲簡姓男子涉嫌販售新興毒品牟利，蒐證完備後報請檢方指揮偵辦，16日有市區某公園，當場查獲簡男與毒品下游交易，起出新興毒品彩虹菸9包共143根，以及不法所得2萬多元，經帶回調查，發現簡是一名替代役男。

花蓮縣消防局表示，簡到職2個多月，在分隊服役，工作主要是值班，遇有火災勤務有時也會做後勤、收水袋等，平常上班表現正常，看不出有特別狀況，已請大隊加強管理，因替代役男管理屬於內政部役政司，會將相關資料送往役政司。

花蓮縣刑警大隊表示，正執行第12波安居緝毒專案，針對彩虹菸、依托咪酯菸彈及毒品咖啡包等新興毒品加強查緝，呼籲民眾提高警覺，共同維護社區治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

在花蓮消防局任職的簡姓替代役男涉嫌在市區公園進行新興毒品彩虹菸交易，被花蓮警方查獲送辦。記者王燕華／翻攝
在花蓮消防局任職的簡姓替代役男涉嫌在市區公園進行新興毒品彩虹菸交易，被花蓮警方查獲送辦。記者王燕華／翻攝
在花蓮消防局任職的簡姓替代役男（中）涉嫌在市區公園交易販售新興毒品彩虹菸，被花蓮警方查獲送辦。記者王燕華／翻攝
在花蓮消防局任職的簡姓替代役男（中）涉嫌在市區公園交易販售新興毒品彩虹菸，被花蓮警方查獲送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局。記者王燕華／攝影
花蓮縣消防局。記者王燕華／攝影
在花蓮消防局任職的簡姓替代役男（中）涉嫌販售新興毒品彩虹菸，被花蓮警方查獲送辦。記者王燕華／翻攝
在花蓮消防局任職的簡姓替代役男（中）涉嫌販售新興毒品彩虹菸，被花蓮警方查獲送辦。記者王燕華／翻攝

新興毒品 替代役男 花蓮

延伸閱讀

花蓮19歲消防役男涉販毒 警逮獲送辦

影／台南五分局雷厲掃毒 1日內連破2處「喪屍煙彈」分裝廠

台灣觀巴買1送1 花蓮、屏東再推3折優惠

花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

相關新聞

土地糾紛賠慘！7旬翁赴屏東議會陳情 協調結束竟從8樓墜下身亡

一名年約70歲的男子，今天上午到屏東縣議會陳情多年前的土地糾紛舊案，沒想到協調結束後，竟在11時許墜樓至議會中庭身亡。

檢警逮詐團95人...24歲女主嫌歐俞彤高調炫富遭求刑25年！男友躲柬埔寨逍遙

檢警四波斬金行動逮詐團95人，起訴80人，女主嫌歐俞彤遭檢求刑25年，吳姓男友躲柬埔寨繼續逍遙；斬斷黑幫竹幫明仁會涉詐金...

全都撞死人！台南揭第10批名單 10名高風險駕駛資料曝光

台南市今天公布第10批高風險駕駛事件10人，違規地點以下營區4件居多，2件女性，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

和黑道走太近？吉安警局長不到1年遭拔官 花蓮縣警局給答案

花蓮吉安警分局長林俊廷到職不到一年，近日突傳職務異動，將調基隆擔任警務參，坊間傳聞與黑道過從甚密有關，縣警局表示，因涉及...

毒蟲施用4種毒品後駕車撞死7旬翁 檢方依毒駕致死起訴

又是毒駕惹的禍！去年12月22歲蔡姓男子駕駛自小客車，於屏東市和生路段變換車道時，追撞70歲曹姓男子駕駛的小貨車，致曹男...

花蓮消防替代役男涉販售彩虹菸 警方逮人送辦

花蓮警方執行第12波安居緝毒專案，前天在市區一處公園當場查獲簡姓男子販售彩虹菸，帶回清查發現簡是花蓮縣消防局替代役男，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。