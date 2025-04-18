花蓮消防替代役男涉販售彩虹菸 警方逮人送辦

花蓮警方執行第12波安居緝毒專案，前天在市區一處公園當場查獲簡姓男子販售彩虹菸，帶回清查發現簡是花蓮縣消防局替代役男，依毒品危害防治條例送辦。消防局表示，簡服役2個多月，平時表現正常，會將資料送役政署處理。

花蓮縣警局刑大偵二隊布線發現19歲簡姓男子涉嫌販售新興毒品牟利，蒐證完備後報請檢方指揮偵辦，16日有市區某公園，當場查獲簡男與毒品下游交易，起出新興毒品彩虹菸9包共143根，以及不法所得2萬多元，經帶回調查，發現簡是一名替代役男。

花蓮縣消防局表示，簡到職2個多月，在分隊服役，工作主要是值班，遇有火災勤務有時也會做後勤、收水袋等，平常上班表現正常，看不出有特別狀況，已請大隊加強管理，因替代役男管理屬於內政部役政司，會將相關資料送往役政司。

花蓮縣刑警大隊表示，正執行第12波安居緝毒專案，針對彩虹菸、依托咪酯菸彈及毒品咖啡包等新興毒品加強查緝，呼籲民眾提高警覺，共同維護社區治安。

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