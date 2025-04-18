台中男闖紅燈揮刀拒檢劃傷警 棄車竄逃4小時落網
台中員警前天巡邏經過太平區時，發現廖姓男子涉騎機車闖紅燈，廖男拒絕盤查還涉持美工刀揮舞，過程中員警遭劃傷，廖男棄車逃逸，警方4小時內循線逮捕廖男，依法送辦。
台中市警察局太平分局今天表示，所轄新平派出所員警16日下午5時許巡邏經過太平區樹孝路時，發現一名男子涉騎機車闖紅燈，員警發現上前示意攔停。
男子不僅拒絕盤查，還涉持美工刀朝員警揮舞，員警在制止過程中遭男子持刀劃傷，男子趁隙徒步逃逸，違規車輛遺留現場，員警在機車置物箱內查扣毒品吸食器1組。
警方調閱車籍資料，4小時內循線將涉案的廖姓男子（50歲）查緝到案。警詢後，依妨害公務、毒品危害防制條例、傷害等罪嫌將廖男送辦。
另外，廖男涉違規闖紅燈、拒絕攔停逃逸部分，將依道路交通管理處罰條例開罰，各最高可處新台幣5400元及3萬元罰緩。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言