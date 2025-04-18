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和黑道走太近？吉安警局長不到1年遭拔官 花蓮縣警局給答案

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮吉安警分局長林俊廷到職不到一年，近日突傳職務異動，將調基隆擔任警務參，坊間傳聞與黑道過從甚密有關，縣警局表示，因涉及內部管理問題，下屬多人提出離、退，調查認為領導統御不佳、工作上也沒有突出表現，才循內部考核機制異動職務。

林俊廷去年8月由玉里警分局長調到吉安，還不到一年，近日遭警政署調整職務，調往基隆市警察局，將於21日辦理交接，遺缺由金門縣警局金城分局長陳盈元接任。

林俊廷任職不久遭拔官，內部議論紛紛，傳出他遭人檢舉疑似與黑道聚餐，甚至搭乘黑道弟兄的車輛去用餐，縣警局今天否認，稱並未接獲相關檢舉或投訴，指林俊廷異動原因主要是內部管理不當，造成下屬人心浮動。

據了解，吉安警分局幾位組長、所長，從3月下旬陸續求去，縣警局認為原因不單純，展開調查。有同仁私下反映，林俊廷情緒控管極差，動不動飆罵，雖然不會說髒話，但感覺被言語霸凌；也有人說，林的個性比較急，有時事情沒搞清楚就亂罵人，即使事後發現錯罵也不會道歉，讓下屬覺得很委屈。

縣警局表示，經啟動內部考核機制，報請內政部警政署做出職務異動。至於外傳有交往不當的情形，目前並沒有具體事證，也會來了解，若有涉及不法將追辦。

花蓮吉安警分局長林俊廷（左）因內部管理不佳，將調基隆擔任警務參。圖／吉安警分局提供
花蓮吉安警分局長林俊廷（左）因內部管理不佳，將調基隆擔任警務參。圖／吉安警分局提供

下屬 吉安 警察 黑道

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