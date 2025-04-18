花蓮19歲消防役男涉販毒 警逮獲送辦
花蓮縣刑事警察大隊日前循線破獲毒品交易案，逮獲簡姓男子販售毒品彩虹菸，經調查發現涉案的簡男是消防役男。花蓮縣消防局指出，已通報內政部役政司處置。
花蓮刑事警察大隊（偵二隊）副大隊長黃啟杰指出，長期布線發現簡男私下販賣新興毒品牟利，經蒐證完備後，報請花蓮地檢署檢察官指揮。
黃啟杰指出，16日晚間趁簡男在花蓮市某公園停車場與毒品下游交易時，當場查獲毒品彩虹菸9包（計143根）及不法所得新台幣2萬餘元；調查發現，簡男為花蓮消防役男，詢後依違反毒品危害防制條例送辦。
花蓮縣消防局長吳兆遠指出，簡姓男子為宜蘭人，在花蓮縣消防局花蓮分隊服役2個多月，負責分隊值班、火災勤務後勤工作，平時表現正常，沒有異狀。
吳兆遠指出，役男屬內政部役政司管轄，替代役男涉毒品案，已請大隊針對涉案役男加強管理，並通報役政司後等候處置。
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