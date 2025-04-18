每14件詐騙就有1名軍人受害 警方深入營區助官兵防詐

每14件詐騙就有1名軍人受害！為防制詐欺犯罪侵害軍人財產安全，金門縣警察局與陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊聯合舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會，金門縣警局長黃壬聰率防詐宣導團深入營區，透過案例分析與互動問答，加強官兵的識詐、防詐、阻詐意識，提醒軍人「只要講到錢，就有詐騙的可能」。

這場座談會由部隊主官與警政單位代表共同參與，現場舉行反詐宣示，象徵軍警聯手對抗詐騙的堅定決心，刑事警察大隊大隊長吳易泉主講識詐專題，分享多起近期軍人遭詐案件，並揭露常見手法，包括假投資、虛擬遊戲詐騙及假中獎通知等。他強調，「只要講到錢，就有詐騙的可能」，提醒官兵保持警覺，勿因一時心動落入陷阱。

金門縣警局指出，去年金門地區共發生396起詐欺案件，其中軍人受害29件，約佔總數7.3%，等於每14件詐騙中就有1名受害者為軍人，財損金額高達新台幣560萬元；今年度截至目前已受理9件軍人遭詐案件，財損約162萬元。其中以假投資詐騙最多，共有12件，顯示詐騙集團持續針對軍中族群施行話術與操控。

黃壬聰表示，軍人長期駐守營區，與社會資訊接觸較少，容易成為詐騙集團鎖定對象。警方除透過實體講座深化認知，也積極推動數位防詐工具，包括「打詐儀表板」平台及「165防騙宣導」LINE官方帳號，協助軍中人員即時掌握詐騙手法與案例動態，提升自我防護能力。