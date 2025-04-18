快訊

中芯只是掛名？外媒爆華為「不想押注」 AI處理器全靠台積電

不是靠運動！日本人榮登「全球最瘦」 醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

台中銀偕台中市刑大強化防詐教育訓練 提升阻詐能力

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台中銀行（2812）今天指出，台中銀行全員努力防詐，根據警政署統計的阻詐數據，2024年台中銀臨櫃攔阻詐騙件數130件，成功攔阻金額達6,800萬元，為強化行員對於詐欺手法的認識與臨櫃應對能力，台中銀行力邀台中市政府警察局刑事警察大隊警官擔任講師對全行主管人員進行識詐、阻詐與實務分享加加強行員防詐訓練。

台中銀表示，本次訓練課程涵蓋近年詐欺犯罪手法的演變趨勢、最新案例解析、臨櫃阻詐技巧宣導及實地演練，提升主管人員識詐與阻詐應變能力，進一步強化第一線行員的實務操作與應對流程。

台中銀行表示，由於防詐已成為金融消費者保護的重要主軸之一，除積極配合外部機關實踐各項防詐措施外，亦考量詐騙手法日益多變且具迷惑性，金融從業人員需具備高度警覺與敏銳判斷力，透過本次訓練不僅可提升主管人員對於詐騙情境的辨識力，也有助於建構更完善的防詐機制，守護民眾財產安全。

台中銀行未來將持續推動詐欺防制相關訓練與宣導工作，落實金融機構社會責任，與警方攜手打造讓客戶、民眾安心的安全金融交易環境。

台中銀行舉辦全行教育訓練，強化破解詐欺應變力。台中銀行／提供
台中銀行舉辦全行教育訓練，強化破解詐欺應變力。台中銀行／提供

台中銀行 詐欺 詐騙

延伸閱讀

高雄民眾遇詐今年第一季達24億 這5種騙人手法居多

永豐五面向阻詐 表揚績優團隊

台中男子2度欲領款480萬投資 警銀聯手阻詐

台中女接假胞弟訊息稱股票套牢需應急 行員阻詐50萬

相關新聞

土地糾紛賠慘！7旬翁赴屏東議會陳情 協調結束竟從8樓墜下身亡

一名年約70歲的男子，今天中午到屏東縣議會陳情多年前的土地糾紛舊案，沒想到協調結束後竟墜樓身亡，詳情情形警方仍在了解中。

檢警逮詐團95人...24歲女主嫌歐俞彤高調炫富遭求刑25年！男友躲柬埔寨逍遙

檢警四波斬金行動逮詐團95人，起訴80人，女主嫌歐俞彤遭檢求刑25年，吳姓男友躲柬埔寨繼續逍遙；斬斷黑幫竹幫明仁會涉詐金...

和黑道走太近？吉安警局長不到1年遭拔官 花蓮縣警局給答案

花蓮吉安警分局長林俊廷到職不到一年，近日突傳職務異動，將調基隆擔任警務參，坊間傳聞與黑道過從甚密有關，縣警局表示，因涉及...

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

高雄1名林姓女子昨晚到高雄文化中心還書後，散步時卻被鳳山警分局員警當成毒品通緝犯的同夥，被帶回派出所1個多小時，警方才確...

每14件詐騙就有1名軍人受害 警方深入營區助官兵防詐

每14件詐騙就有1名軍人受害！為防制詐欺犯罪侵害軍人財產安全，金門縣警察局與陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊聯合舉辦「軍警...

台中銀偕台中市刑大強化防詐教育訓練 提升阻詐能力

台中銀行（2812）今天指出，台中銀行全員努力防詐，根據警政署統計的阻詐數據，2024年台中銀臨櫃攔阻詐騙件數130件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。