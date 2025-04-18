台中銀偕台中市刑大強化防詐教育訓練 提升阻詐能力
台中銀行（2812）今天指出，台中銀行全員努力防詐，根據警政署統計的阻詐數據，2024年台中銀臨櫃攔阻詐騙件數130件，成功攔阻金額達6,800萬元，為強化行員對於詐欺手法的認識與臨櫃應對能力，台中銀行力邀台中市政府警察局刑事警察大隊警官擔任講師對全行主管人員進行識詐、阻詐與實務分享加加強行員防詐訓練。
台中銀表示，本次訓練課程涵蓋近年詐欺犯罪手法的演變趨勢、最新案例解析、臨櫃阻詐技巧宣導及實地演練，提升主管人員識詐與阻詐應變能力，進一步強化第一線行員的實務操作與應對流程。
台中銀行表示，由於防詐已成為金融消費者保護的重要主軸之一，除積極配合外部機關實踐各項防詐措施外，亦考量詐騙手法日益多變且具迷惑性，金融從業人員需具備高度警覺與敏銳判斷力，透過本次訓練不僅可提升主管人員對於詐騙情境的辨識力，也有助於建構更完善的防詐機制，守護民眾財產安全。
台中銀行未來將持續推動詐欺防制相關訓練與宣導工作，落實金融機構社會責任，與警方攜手打造讓客戶、民眾安心的安全金融交易環境。
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