快訊

中芯只是掛名？外媒爆華為「不想押注」 AI處理器全靠台積電

不是靠運動！日本人榮登「全球最瘦」 醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

聽新聞
0:00 / 0:00

檢警逮詐團95人...24歲女主嫌歐俞彤高調炫富遭求刑25年！男友躲柬埔寨逍遙

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

檢警四波斬金行動逮詐團95人，起訴80人，女主嫌歐俞彤遭檢求刑25年，吳姓男友躲柬埔寨繼續逍遙；斬斷黑幫竹幫明仁會涉詐金脈的新北市刑大，全案今年2月移送北檢還動用2輛廂型車運送重達1000公斤的詢問筆錄及相關犯罪事證卷宗。

新北市刑大去年12月至今年2月間報請台北地檢署指揮偵辦，執行4波「斬金行動」，檢方今日偵結依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪起訴被告80人，其中出金、洗錢集團「美樂公司」女主嫌24歲歐俞彤遭具體求刑最高有期徒刑25年以上，重懲詐騙集團

今年2月24日在台中市北屯區一處豪宅被逮的詐團女主嫌歐俞彤外型姣好，與男友吳姓男子共組詐團，歐女落網後自稱僅月領10萬元，但檢警查出她涉替詐團製造金流斷點，每日經手詐欺贓款少則數千萬元，多則可達20億元，檢警懷疑她居間獲利數十億元。

據了解，歐女IG上傳多張出遊或進行美髮的漂亮自拍照片，且警方上門逮人時，還在豪宅內發現許多高價精品名牌包包與近百雙鞋子，花錢不手軟，但包括其男友吳姓男子共12人因藏匿在柬埔寨機房，迄今仍逍遙法外。

新北市刑大調查「美樂公司」除組織出金集團，更協助詐騙集團將不法所得兌換為虛擬貨幣進行洗錢犯行，4波查緝行動更查獲具幫派背景被告共12人，其中竹聯幫身分11位，包含弘仁會核心分子8位，以及绰號「鍾馗」李姓男子所創立的地堂成員3人。

全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，新北市刑大匯整出詐騙集團運作機制圖解。記者王長鼎／翻攝
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，新北市刑大匯整出詐騙集團運作機制圖解。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，警方詢問筆錄及相關犯罪卷宗資料重達1000公斤。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，警方詢問筆錄及相關犯罪卷宗資料重達1000公斤。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，警方詢問筆錄及相關犯罪卷宗資料重達1000公斤。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，警方詢問筆錄及相關犯罪卷宗資料重達1000公斤。記者王長鼎／翻攝
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，女主嫌24歲歐俞彤遭求刑25年。圖／翻攝歐俞彤IG
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，女主嫌24歲歐俞彤遭求刑25年。圖／翻攝歐俞彤IG
新北市刑大偵辦全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，警方詢問筆錄及相關犯罪卷宗資料重達1000公斤。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，警方詢問筆錄及相關犯罪卷宗資料重達1000公斤。記者王長鼎／翻攝
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，女主嫌24歲歐俞彤遭求刑25年。圖／翻攝歐俞彤IG
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，女主嫌24歲歐俞彤遭求刑25年。圖／翻攝歐俞彤IG
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，新北市刑大整理詐團各項出金操作犯罪數據十分驚人。記者王長鼎／翻攝
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，新北市刑大整理詐團各項出金操作犯罪數據十分驚人。記者王長鼎／翻攝
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，女主嫌24歲歐俞彤遭求刑25年。圖／翻攝歐俞彤IG
全台最大假出金詐團涉詐157億餘元，台北地檢署今依詐欺罪起訴80人，女主嫌24歲歐俞彤遭求刑25年。圖／翻攝歐俞彤IG

男友 詐騙集團

延伸閱讀

影／美國關稅戰股市全盤皆綠唯她股票長紅 詐團露餡警逮車手

詐團出招「黃仁勳想加你好友」！外籍車手收錢遭判刑

嘉義「職業媒婆」遭詐團盯上！冒名用LINE找適婚男女騙婚姻介紹費

全台最大假出金詐團詐得157億 北檢今起訴80人、主嫌求刑逾25年

相關新聞

土地糾紛賠慘！7旬翁赴屏東議會陳情 協調結束竟從8樓墜下身亡

一名年約70歲的男子，今天中午到屏東縣議會陳情多年前的土地糾紛舊案，沒想到協調結束後竟墜樓身亡，詳情情形警方仍在了解中。

檢警逮詐團95人...24歲女主嫌歐俞彤高調炫富遭求刑25年！男友躲柬埔寨逍遙

檢警四波斬金行動逮詐團95人，起訴80人，女主嫌歐俞彤遭檢求刑25年，吳姓男友躲柬埔寨繼續逍遙；斬斷黑幫竹幫明仁會涉詐金...

和黑道走太近？吉安警局長不到1年遭拔官 花蓮縣警局給答案

花蓮吉安警分局長林俊廷到職不到一年，近日突傳職務異動，將調基隆擔任警務參，坊間傳聞與黑道過從甚密有關，縣警局表示，因涉及...

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

高雄1名林姓女子昨晚到高雄文化中心還書後，散步時卻被鳳山警分局員警當成毒品通緝犯的同夥，被帶回派出所1個多小時，警方才確...

每14件詐騙就有1名軍人受害 警方深入營區助官兵防詐

每14件詐騙就有1名軍人受害！為防制詐欺犯罪侵害軍人財產安全，金門縣警察局與陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊聯合舉辦「軍警...

台中銀偕台中市刑大強化防詐教育訓練 提升阻詐能力

台中銀行（2812）今天指出，台中銀行全員努力防詐，根據警政署統計的阻詐數據，2024年台中銀臨櫃攔阻詐騙件數130件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。