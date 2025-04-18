檢警逮詐團95人...24歲女主嫌歐俞彤高調炫富遭求刑25年！男友躲柬埔寨逍遙

檢警四波斬金行動逮詐團95人，起訴80人，女主嫌歐俞彤遭檢求刑25年，吳姓男友躲柬埔寨繼續逍遙；斬斷黑幫竹幫明仁會涉詐金脈的新北市刑大，全案今年2月移送北檢還動用2輛廂型車運送重達1000公斤的詢問筆錄及相關犯罪事證卷宗。

新北市刑大去年12月至今年2月間報請台北地檢署指揮偵辦，執行4波「斬金行動」，檢方今日偵結依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪起訴被告80人，其中出金、洗錢集團「美樂公司」女主嫌24歲歐俞彤遭具體求刑最高有期徒刑25年以上，重懲詐騙集團。

今年2月24日在台中市北屯區一處豪宅被逮的詐團女主嫌歐俞彤外型姣好，與男友吳姓男子共組詐團，歐女落網後自稱僅月領10萬元，但檢警查出她涉替詐團製造金流斷點，每日經手詐欺贓款少則數千萬元，多則可達20億元，檢警懷疑她居間獲利數十億元。

據了解，歐女IG上傳多張出遊或進行美髮的漂亮自拍照片，且警方上門逮人時，還在豪宅內發現許多高價精品名牌包包與近百雙鞋子，花錢不手軟，但包括其男友吳姓男子共12人因藏匿在柬埔寨機房，迄今仍逍遙法外。