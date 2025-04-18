影／高雄假刑警帶刀找OL收款 桃園警用這招制敵
桃園1名妙齡OL接獲高雄刑警通知，她涉及洗錢案，得先將存款交給檢察官保管釐清，OL嚇壞了，正巧經過桃園警分局中路派出所於是進去求解，警方一聽就是詐騙，昨天中午高雄刑警約OL到公園面交，當場遭一擁而上的桃園警方以「大外割」制伏陳姓車手並送辦。
桃園分局說，年輕OL前天到中路派出所打聽，表示接獲高雄市刑警大隊的電話，通知她因為證件遭盜用，所以涉入了洗錢案件，必須把現有的存款全部交給高雄地檢署保管，等釐清她涉案的角色與程度，再視情況處理，同時詢問「妳的銀行帳戶裡是不是有筆80萬元的款項？」OL否認「沒有喔，我只有60萬元而已」，「沒錯，就是60萬，這個要交出來。」高雄刑警告訴她，明天中午帶錢到桃園區延平公園，他會把涉案資料給她。
桃園分局說，中路所員警見詐騙集團已約定面交時間地點，於是與OL合作，要她放心去面交，其他的事交給警方即可，當25歲陳姓車手現身找等候的OL取款時，埋伏員警迅速靠近，當下一招柔道大外割，立刻將陳男摔得四腳朝天，並在他的背包中，起獲偽造的高雄地方法院本票、報案證明等，同時發現他的身上還有把折疊刀，員警依法將其逮捕移請偵辦，後續將擴大追查其幕後組織，必將詐騙集團徹底消滅。
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