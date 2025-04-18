影／美國關稅戰股市全盤皆綠唯她股票長紅 詐團露餡警逮車手

南部一名蘇姓少婦上網找兼差工作，相信投資群組的打工輕鬆賺錢資訊，自願到彰化縣和美鎮拿投資款30萬元，到場後被埋伏的員警逮捕，緊張的說要照顧7個月大幼兒。警方詢問後，仍依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

據了解，和美鎮一名女子瀏覽臉書看到投資網頁，點入後被誘導到一個股票投資群組，自稱理財專員的人再三強調量身打造「專屬優惠方案」，絕對只賺不賠，不信可試投5萬元，被害人面交5萬元以後的投資APP顯示小有獲利，又被要求再投資30萬元「賺更多」，被害人覺得美國關稅戰股市全盤皆綠，她的投資卻逆勢成長顯然大有問題，本月16日報警求助。

31歲蘇姓少婦依據詐團指示到和美鎮彰美路取款，被埋伏員警當場逮捕，當場查扣面交的30萬元和偽造投資憑證、1支手機。蘇姓少婦一臉懵懂，被帶回派出所，經了解她是新手媽媽，育有1名7個月大的幼兒，因奶粉尿布等生活開銷增加，想兼差貼補家用，相信網路求職輕鬆打工訊息。