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湖口違建工廠火警...囤積廢棄物曝光 楊文科祭鐵腕罰30萬送法辦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉一處鐵皮倉庫16日火警，由於早被查報違建，縣府工務處前年5月已執行強制拆除，其中三棟倉庫堆置約260噸粉體塗料等事業廢棄物，以及6桶有害廢液而未拆。新竹縣政府表示，為防範類似事件重演，針對違反管制使用土地規定者，將裁處最高30萬罰鍰，限期1個月內改善完成，並得按次裁罰。未積極改善完成恢復原狀，報請地方檢察署依刑法偵辧。

位於湖中路農牧用地的鐵皮倉庫，112年已列入違建，且當年也被下達斷水斷電及強制拆除違建，其中3棟倉庫堆置約260噸粉體塗料等事業廢棄物，以及6桶有害廢液而未拆，環保局責成地主清除，但地主遲未清除且易手。

新竹縣長楊文科昨邀集相關局處並責成環保局前往現場了解勘查，他強調，防範類似事件重演，縣府祭上四大鐵腕措施。針對違反管制使用土地規定者，將裁處最高30萬元罰鍰，限期1個月內改善完成，並得按次裁罰。未積極改善完成恢復原狀，報請地方檢察署依刑法偵辧。其次，農地作違規鐵皮工廠或倉庫使用，造成農地及水源汙染，依據土壤及地下水汙染整治法相關規定，對於有土壤或地下水汙染之虞的場址，查證屬實將囑託土地所在地登記機關辦理禁止處分登記，登載於土地登記簿。

第三、要求鄉鎮市公所針對違建案件主動積極查報，務求在違建形成初期就予以根除；農地上大型違建一律採即報即拆為原則。第四、施工中的違建，立即要求停工，若繼續施工不從者，依法移送地檢署偵辦。

對此，湖口鄉長吳淑君說，當地幾乎隨處可見違建鐵皮屋，公所每月查報違規，但因屬私人產權，平時鐵門深鎖，不知道裡面放什麼，除非出事才知道。她直言，這絕對不會是個案，違規工廠沒有消防安檢、汙水排放，這些違規旁還有許多農地，影響當地。她呼籲，對違規工廠的處罰從6萬至30萬，但業者每月動輒50萬、百萬的收益，難以遏止違規行為，應將違規案件送地檢偵辦，加大處罰力道，解決水電表核發等基礎問題，從根本杜絕違建。

縣府表示，依規定農牧用地如需設置用電，各鄉鎮公所若發現與實際用途不符時，請盡速查報，將依法追究。縣府今年3月與鄉鎮市公所形成共識，將強化地方查核機制，聯手防堵違章亂象。

楊文科呼籲，對於無視勒令停工命令、持續違法使用農地的情節重大個案，除張貼限期強拆通知外，亦將視違規情節加重處罰，最高處30萬罰鍰，並移送法辦，絕不容許違建成為社區安全的死角。至於本次火警起因是否涉及人為，仍待進一步詳細鑑定釐清，警方將依法辦理，全力追查。

新竹縣湖口鄉一處鐵皮倉庫火警，早被查報違建，縣府工務處前年五月已執行強制拆除，其中三棟倉庫堆置約260噸粉體塗料等事業廢棄物，以及6桶有害廢液而未拆。圖／吳淑君提供
新竹縣湖口鄉一處鐵皮倉庫火警，早被查報違建，縣府工務處前年五月已執行強制拆除，其中三棟倉庫堆置約260噸粉體塗料等事業廢棄物，以及6桶有害廢液而未拆。圖／吳淑君提供
位於湖中路農牧用地的鐵皮倉庫，112年已列入違建，且當年也被下達斷水斷電及強制拆除違建。圖／吳淑君提供
位於湖中路農牧用地的鐵皮倉庫，112年已列入違建，且當年也被下達斷水斷電及強制拆除違建。圖／吳淑君提供

新竹 農地 違建

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