搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

高雄1名林姓女子昨晚到高雄文化中心還書後，散步時卻被鳳山警分局員警當成毒品通緝犯的同夥，被帶回派出所1個多小時，警方才確認抓錯人。

「警察亂抓人」的貼文今天網路流傳，高雄市警鳳山分局表示，是忠孝路派出所員警誤會，警方承認錯誤。

據了解，林女的遭遇今天流傳網路，內文表示昨晚8點多，林女去文化中心還書後，要散步時，突然有3名男子圍住她，其中2人抓住她的手，一直說他們是警察，問她剛剛「車上的是誰」，她說她沒搭車，「你們是不是認錯人了」。

但是，林女說，「警察就很兇」要她不要再裝了，說車上的人是通緝犯，一再問「剛剛在車上的是誰」，員警就越來越兇越問越大聲。

林女請旁人報警，不久苓雅警分局凱旋路派出所員警到場，確認林女的身分，且無通緝資料。

林女當時很害怕，仍被員警「又推又拉的把我押上警車」，她反抗了一下，還是被帶去鳳山警分局忠孝派出所，質問她「車裡面是誰，他去哪裡，你為什麼要包庇妳男朋友，他是毒品通緝犯」，其中1名警員還問她「妳不說妳今天就準備睡派出所，等我把妳移送地檢署，妳自己跟法官說，我要告妳妨礙公務和傷害罪」。

直到昨晚10時許，警方調閱相關監錄系統才知道搞錯對象，讓林女離開。