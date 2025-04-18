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影／「孫子」LINE阿嬤開口借錢 77歲婦匯款29萬9被攔詐
彰化縣77歲黃姓婦人的手機LINE冒出新聯絡人，稱她「阿嬤」，黃婦沒仔細看聯絡人的大頭貼和名字，以為真的是孫子來問候就回覆貼圖，16日「孫子」開口借29萬9770元周轉，黃婦不以為他就到銀行匯款，被行員發現並報警及時攔詐。
據了解，黃婦本月17日到銀行匯款近30萬元，行員關懷「要匯給誰？用途？」她答稱孫子突然LINE她說急需做生意的資金周轉，行員懷疑黃婦被詐即通知北斗派出所。員警到場詢問黃婦跟孫子的聯繫及對話內容，非常像「猜猜我的誰」詐騙手法，問明黃婦認為是哪個孫子來借錢，立即聯絡她的「孫子們」，個個都說沒line阿嬤要借錢。
黃婦匯款前的5天前接到LINE，一開始自認沒被騙，經員警詢問她的孫子們，並說明時下流行的詐騙手法，黃婦恍然大悟，對銀行襄理和行員、員警再三道謝才離去。
北斗警分局長楊志源今表示，民眾對未曾謀面、認識不深、忽然出現沒真實大頭貼和使用化名的網友，一定要保持戒心，若有疑問遇務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線求證。
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