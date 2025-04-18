在北市塗鴉被警查獲 日本滑板選手暫停活動
日本24歲滑板選手池田大亮本月稍早在台北市噴漆破壞某處住宅大樓，遭警方查獲。他隸屬的公司Murasaki Sports宣布，目前已暫停他的工作活動。
台北市警察局大安分局本月12日表示，轄下敦化南路派出所6日接獲報案，指忠孝東路四段某處住宅大樓遭不明人士噴漆破壞。經調查，涉案的2名日籍男子池田和戶倉當時來台旅遊，出於好玩和有趣心態，闖入案發大樓，於頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內，以噴漆或馬克筆塗鴉。警方9日查獲2人到案，全案詢後依侵入住宅及毀損罪嫌移請台北地檢署偵辦。
「產經新聞」報導，Murasaki Sports相關業務負責人表示，聽取池田的說法後，得知他已與大樓的持有者和解，未受到刑事處分。台灣媒體報導此事之際，池田已經返回日本。
Murasaki Sports相關業務負責人說：「儘管如此，這是違反社會責任與道德的行為，（公司）與（池田）本人協議之後，目前暫停他在敝公司的活動。」
池田4歲開始溜滑板，曾經是日本在2020年東京奧運的重點栽培對象。
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