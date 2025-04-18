啟用不到20天...新天王星客輪船舷綠島撞碼頭 200旅客換船

綠島1艘前往台東富岡港的「新天王星21號」客輪今天上午10點半從綠島南寮漁港出港時，右側船舷撞擊到碼頭，造成船舷前方出現輕微斷裂和扭曲情況，雖然評估沒有航行安全疑慮，但是航港局和客輪業者，還是基於安全考量，先請船上200多名乘客下船，並且隨即由台東富岡港再派另一艘客輪，到綠島將乘客接駁回市區。

莊姓乘客說，船剛出港，就感覺到一陣輕微的碰撞，原本覺得沒什麼，直到重新回到港區時，才知道船碰撞碼頭受損，整個時程耽誤大概1個多小時。