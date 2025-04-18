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啟用不到20天...新天王星客輪船舷綠島撞碼頭 200旅客換船

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

綠島1艘前往台東富岡港的「新天王星21號」客輪今天上午10點半從綠島南寮漁港出港時，右側船舷撞擊到碼頭，造成船舷前方出現輕微斷裂和扭曲情況，雖然評估沒有航行安全疑慮，但是航港局和客輪業者，還是基於安全考量，先請船上200多名乘客下船，並且隨即由台東富岡港再派另一艘客輪，到綠島將乘客接駁回市區。

莊姓乘客說，船剛出港，就感覺到一陣輕微的碰撞，原本覺得沒什麼，直到重新回到港區時，才知道船碰撞碼頭受損，整個時程耽誤大概1個多小時。

據了解，耗資2億多的新天王星21號是全新打造的客輪，也是國內第1艘汰舊換新，政府補貼造船的新客輪，不料，上個月28日才啟用，不到20天就發生意外，所幸船上人員都平安。

綠島1艘前往台東富岡港的「新天王星21號」客輪，今天上午10點半從綠島南寮漁港出港時，右側船舷撞擊到碼頭，造成船舷前方出現輕微斷裂和扭曲情況。圖／民眾提供
綠島1艘前往台東富岡港的「新天王星21號」客輪，今天上午10點半從綠島南寮漁港出港時，右側船舷撞擊到碼頭，造成船舷前方出現輕微斷裂和扭曲情況。圖／民眾提供
耗資2億多的新天王星21號是全新打造的客輪，也是國內第1艘汰舊換新，政府補貼造船的新客輪，上個月28號啟用。圖／民眾提供
耗資2億多的新天王星21號是全新打造的客輪，也是國內第1艘汰舊換新，政府補貼造船的新客輪，上個月28號啟用。圖／民眾提供

台東 碼頭 綠島

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