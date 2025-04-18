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嘉義最美風景...退休護理師烈日下撐傘 救護車禍受傷倒地騎士

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市民權路與玉峰街口，中午12時多，發生直行的聖馬爾定醫院醫療巴士，與1輛機車擦撞車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒，消防局救護人員獲報接手救護送醫，車禍原因警方調查釐清。

路過行人及商家居民，看到消防護人員未到場前，現任房仲人員的陳姓退休女護理師，蹲在地上為女騎士打傘，安撫情緒，協助檢傷，大為讚賞，認為是「街頭最美的風景」，消防局應公開表揚其善行義舉。

陳姓女子說，她過去在嘉基當護理師，看到女騎士人車倒地，馬上救護，安撫情緒；女騎士意識清醒，感到頭暈，消防救護人員送嘉基救治。

警方調查，聖馬爾定醫院醫療巴士司機開車直行，經民權路與玉峰街路口，要回民權路院區，為閃避1輛砂石車，與從玉峰街出來的機車擦撞，女機車騎士倒地，醫療巴士司機及乘客未受傷，醫療巴士乘客由醫院另派醫療巴士載走，擦撞車禍原因調查釐清。

嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒，隨後由救護車接手送醫。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒，隨後由救護車接手送醫。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒，隨後由救護車接手送醫。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒，隨後由救護車接手送醫。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒。記者魯永明／攝影
嘉義市民權路與玉峰街口中午發生車禍，女騎士人車倒地，附近1間房仲公司的員工、陳姓退休女護理師，馬上衝出為女騎士打傘，安撫情緒。記者魯永明／攝影

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