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東港夜市2女童坐飛行船摔地撞頭送醫！業者竟繼續營業

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東東港一名媽媽前天晚上帶著兩名女兒到東港夜市玩飛行船遊樂設施，兩名女兒突然從設施上摔下來，後腦勺直接撞地，嚇得小孩嚎啕大哭，警急送醫，所幸並無大礙。沒想到事後業者竟還繼續營業，讓現場民眾傻眼，直呼「不顧小孩安全」。

有家長在網路PO文指出，16日晚上7時20許，她帶兩個小孩在東光國小斜對面空地的東港夜市玩飛行船遊樂設施時，旁邊兩名小朋友突然從設施上摔下，後腦勺直接撞擊地面，嚇壞現場所有人。

兩名小朋友嚎啕大哭，小孩的媽媽也嚇傻，他上前詢問要不要幫助，報警並叫救護車。沒想到事情處理完後，業者竟然繼續營業，讓其他小朋友繼續乘坐，讓他直呼「實在不顧小孩安全」！

警方表示，當時獲報案在東港鎮水源一街附近有民眾受傷，到場為38歲的何女帶兩名3歲、4歲的女兒，乘坐50歲唐姓業者經營的遊樂器材時，兩名女童不慎摔落地面導致後腦紅腫，報案後救護車送醫，女童家屬暫時未告，後續視孩童狀況再與業者協調。

兩名女童到屏東東港夜市玩飛行船遊樂設施，突然從設施上摔下來，後腦勺直接撞地，家長將保留法律告訴權。圖／警方提供
兩名女童到屏東東港夜市玩飛行船遊樂設施，突然從設施上摔下來，後腦勺直接撞地，家長將保留法律告訴權。圖／警方提供
兩名女童到屏東東港夜市玩飛行船遊樂設施，突然從設施上摔下來，後腦勺直接撞地，家長將保留法律告訴權。圖／警方提供
兩名女童到屏東東港夜市玩飛行船遊樂設施，突然從設施上摔下來，後腦勺直接撞地，家長將保留法律告訴權。圖／警方提供

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