台東強國街火警釀2人枉死引同情！竟傳詐團利用死者對外募款

台東市強國街4月8日發生鐵皮屋火警造成租客葉男及林女枉死，外界關懷不斷，但疑有詐騙集團利用死者在網路社團及群組對外募款行為，葉男家屬第一時間出面澄清無任何募款需要，也並無授權任何一個慈善團體機構做募款，痛批不要賺死人財，並會依法究辦。

葉男家屬發聲明公告表示，「家屬無任何募款需要，也並無授權任何一個慈善團體機構做募款！如果是有心的善心人士做募款，也請停止做募款！我叔叔已在4月16日（三）下葬了，知道近期有幾個慈善單位來家裡做慰問給予我們很大的溫暖，我們家屬都非常感激，但還請將這筆費用幫助更需要的人！

若是有不肖人士以我叔叔及造謠家屬家境困難名義進行募款、捐款，會依法究辦，我們家屬從訃聞及立板都清清楚楚寫上「懇辭奠儀、輓聯、花籃等」。此群組裡頭很多資訊皆有誤，並且還有我叔叔的相驗證明書（留言處）公告於公開的社團，請切勿再轉發造成家屬二次傷害！再請大家注意，不要被騙！」

葉男家屬強調，「錢雖然重要，生不帶來 死不帶去，夠用就好！千萬不要賺死人財！」

台東市強國街1棟鐵皮出租屋這個月8日晚間發生火警，造成1名50歲葉姓男子送醫不治。患有精障的林女疑蹤火，遭聲押獲准。未料，過幾天警消火調時於2樓房間再發現1具40歲顏姓女性遺體。火警發生後引起社會各界關注，其中不乏慈善單位及社團。

警方強調，詐騙集團常以「慈善募款」、「愛心義賣」或「公益活動」為幌子，利用善心民眾的信任，誘導捐款或索取個資，進行詐騙犯罪。甚至偽造社福團體或冒用知名企業名義，透過社群媒體、電話聯繫民眾，要求匯款支持公益。