連偷三次同家商店飾品！女子被逮辯稱「恍神不記得」
台北市從事服務業的30歲王姓女子，今年一月起，連續三度在南港車站內的飾品店行竊，上個月女子行竊後遭警方尋獲，女子無辜表示，自己時常恍神，對於行竊犯行沒有印象。
南港車站內一家飾品店，今年一、二月盤點商品時，發現店內的飾品有短少，查看監視器才發現是商品遭竊，向警方報案。
警方調閱監視器，懷疑是王姓女子所為，她疑似佯裝挑選飾品，趁店員不注意，將商品放進手提袋內，成功竊取飾品。
上個月她又出現在商家內，店員立即報警，警方到場時，王女已經離開，警方四下查找，在車站商場另一商店內找到女子，王女到案後辯稱因經常恍神，不清楚自己當下行為，對於犯行完全沒有印象，全案經調查並檢具相關影像後，依竊盜罪嫌，函送士林地檢署偵辦。
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