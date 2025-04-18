連偷三次同家商店飾品！女子被逮辯稱「恍神不記得」

台北市從事服務業的30歲王姓女子，今年一月起，連續三度在南港車站內的飾品店行竊，上個月女子行竊後遭警方尋獲，女子無辜表示，自己時常恍神，對於行竊犯行沒有印象。

南港車站內一家飾品店，今年一、二月盤點商品時，發現店內的飾品有短少，查看監視器才發現是商品遭竊，向警方報案。

警方調閱監視器，懷疑是王姓女子所為，她疑似佯裝挑選飾品，趁店員不注意，將商品放進手提袋內，成功竊取飾品。