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嘉義「職業媒婆」遭詐團盯上！冒名用LINE找適婚男女騙婚姻介紹費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義知名職業媒婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚男女婚禮諮詢及服務項目，收取費用，她向警方報案，並在臉書貼文說明，「我不收取婚姻介紹費用，不要被騙哦。」

黃淑晴說，前天有名女子打手機給她，問她有沒有看到留言的LINE內容，她感到納悶，查證才發現被冒名詐騙，有人冒用她圖片及名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取各項婚禮諮詢及服務項目。

黃淑晴提醒大家，網路詐騙陷阱多，詐騙手法會不斷更新帳號ID及人頭圖片，請確實查明清楚，更須警覺提防個人資料被不當蒐集與盜用，成為受害者。

她嚴正聲明，詐騙通路各項婚禮諮詢及服務項目，都與她及工作室服務，毫無關係，請消費者切勿上當，相關婚姻禮俗諮詢、婚禮服務項目，請務必手機電話聯絡（並非LINE通話聯絡），或務必至實體門店洽詢討論，以免自身的消費權益受損。

黃淑晴說，社會變遷快速，女性經濟獨立，不婚普遍，許多適婚青年男女父母，追著她請求介紹對象，她用LINE牽紅線，未收取任何婚姻介紹費用，她只做「便」媒人婆。她說，現在介紹沒有在相親，都是用Line互相加好友認識，比較單純，喜歡繼續交往，不喜歡就各自刪除好友，很多父母跑到她工作室，拜託幫忙介紹。

嘉義知名職業媒人婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚男女婚禮諮詢及服務項目，收取費用。圖／黃淑晴提供
嘉義知名職業媒人婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚男女婚禮諮詢及服務項目，收取費用。圖／黃淑晴提供
嘉義知名職業媒人婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚男女婚禮諮詢及服務項目，收取費用。圖／黃淑晴提供
嘉義知名職業媒人婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚男女婚禮諮詢及服務項目，收取費用。圖／黃淑晴提供
嘉義知名職業媒人婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚男女婚禮諮詢及服務項目，收取費用。圖／黃淑晴提供
嘉義知名職業媒人婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚男女婚禮諮詢及服務項目，收取費用。圖／黃淑晴提供

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