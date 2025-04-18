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鶯歌運動中心男偷拍健身女！ 照片拍完亂傳...她報警了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

新北市鶯歌運動中心近日發生一起偷拍事件引發關注。4月14日下午，一名女生在中心運動時，發現一名男子對她及另一名女子偷拍健身過程。女生發現後立即反映，與另名女子一同報警，表示該男子曾有多次偷拍行為紀錄，疑似慣犯但苦無證據，且拍完還隨即傳送給別人。警方表示偷拍恐涉及妨害秘密等民刑事責任，雖是公共場合也不能隨意偷拍。

三峽分局二橋派出所員警到場查看，男子手機內確有拍攝運動過程畫面。經現場初步勘驗，認為畫面並未拍攝女性私密部位，只有女生運動的背景，尚未達到刑法妨害秘密罪構成要件，但已對男子現場告誡。受害家屬表示，若未即時制止，偷拍影片可能遭多次轉傳，流入不明對象手中。

二橋所表示，接獲110報案後派遣巡邏員警到場，經了解為二名女子於健身器材區運動期間，察覺疑遭廖姓男子持手機拍攝，因此上前與廖男釐清，現場查看手機相簿內確有含被害人運動時影像，廖男稱僅是愛拍照且欲與友人分享健身房有很多美女在運動等語，照片內容為被害人健身時背景照。

由於拍攝地點為公開場所，相簿內未發現其他不法之事，被害人表示不願追究，警方現場告誡廖男勿再有令人不適行為，並請健身房管理員多加留意場內情形。

4月14日下午，一名女生在中心運動時，發現一名男子對她及另一名女子偷拍健身過程。我是在地鶯歌人臉書社團／翻攝
4月14日下午，一名女生在中心運動時，發現一名男子對她及另一名女子偷拍健身過程。我是在地鶯歌人臉書社團／翻攝
受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

健身房 偷拍 運動

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