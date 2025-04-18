台中深夜驚見「喇叭魔人」 猛按喇叭、沿街倒車超脫序
台中市北區、西屯區今半夜出現1輛黑色休旅車猛按喇叭，甚至沿街倒車蛇行危險駕駛，不少民眾睡夢中被吵醒，錄下其脫序行為PO網稱「喇叭魔人」；警方攔下該名王姓駕駛，其情緒不穩已強制送醫，同時將依社維法、道交條例送辦、開罰。
台中第二分局指出，18日凌晨1點多獲報北區漢口路三段，靠近陝西路口處有1輛黑色休旅車不斷長按喇叭深夜擾民，警方到場時該車已經離去。
警方在調閱監視器，發現王姓駕駛先是停在路口處猛按喇叭，時間長達數秒還連續好幾次不停，附近用路人見狀都紛紛閃避，後來他又突然倒車向後退，走走停停數十公尺，長按喇叭噪音又伴隨尖銳煞車聲，周邊整排住戶半夜都被吵醒開窗查看。
警方查出，王男當時一路開到文心路、成都路時，被第六分局警員攔下，發現他情緒明顯不穩予以帶回派出所管束，同時也通報台中市衛生局予以強制送醫。
警方指出，經聯繫上王男的妻子，對方表示王近期情緒不穩狀況越來越嚴重，當時可能受影響才開車上路猛按喇叭，警方也告知王妻針對先生狀況可循衛生局鑑定評估或就醫治療。
警方也說，王男深夜妨害安寧行為，將依社會秩序維護法第72條妨害公眾安寧究辦、道路交通管理處罰條例第41條汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定，及第43條第1項第1款汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車等，予以送辦、開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言