台中深夜驚見「喇叭魔人」 猛按喇叭、沿街倒車超脫序

台中市北區、西屯區今半夜出現1輛黑色休旅車猛按喇叭，甚至沿街倒車蛇行危險駕駛，不少民眾睡夢中被吵醒，錄下其脫序行為PO網稱「喇叭魔人」；警方攔下該名王姓駕駛，其情緒不穩已強制送醫，同時將依社維法、道交條例送辦、開罰。

台中第二分局指出，18日凌晨1點多獲報北區漢口路三段，靠近陝西路口處有1輛黑色休旅車不斷長按喇叭深夜擾民，警方到場時該車已經離去。

警方在調閱監視器，發現王姓駕駛先是停在路口處猛按喇叭，時間長達數秒還連續好幾次不停，附近用路人見狀都紛紛閃避，後來他又突然倒車向後退，走走停停數十公尺，長按喇叭噪音又伴隨尖銳煞車聲，周邊整排住戶半夜都被吵醒開窗查看。

警方查出，王男當時一路開到文心路、成都路時，被第六分局警員攔下，發現他情緒明顯不穩予以帶回派出所管束，同時也通報台中市衛生局予以強制送醫。

警方指出，經聯繫上王男的妻子，對方表示王近期情緒不穩狀況越來越嚴重，當時可能受影響才開車上路猛按喇叭，警方也告知王妻針對先生狀況可循衛生局鑑定評估或就醫治療。