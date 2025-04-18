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台中深夜驚見「喇叭魔人」 猛按喇叭、沿街倒車超脫序

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區、西屯區今半夜出現1輛黑色休旅車猛按喇叭，甚至沿街倒車行危險駕駛，不少民眾睡夢中被吵醒，錄下其脫序行為PO網稱「喇叭魔人」；警方攔下該名王姓駕駛，其情緒不穩已強制送醫，同時將依社維法、道交條例送辦、開罰。

台中第二分局指出，18日凌晨1點多獲報北區漢口路三段，靠近陝西路口處有1輛黑色休旅車不斷長按喇叭深夜擾民，警方到場時該車已經離去。

警方在調閱監視器，發現王姓駕駛先是停在路口處猛按喇叭，時間長達數秒還連續好幾次不停，附近用路人見狀都紛紛閃避，後來他又突然倒車向後退，走走停停數十公尺，長按喇叭噪音又伴隨尖銳煞車聲，周邊整排住戶半夜都被吵醒開窗查看。

警方查出，王男當時一路開到文心路、成都路時，被第六分局警員攔下，發現他情緒明顯不穩予以帶回派出所管束，同時也通報台中市衛生局予以強制送醫。

警方指出，經聯繫上王男的妻子，對方表示王近期情緒不穩狀況越來越嚴重，當時可能受影響才開車上路猛按喇叭，警方也告知王妻針對先生狀況可循衛生局鑑定評估或就醫治療。

警方也說，王男深夜妨害安寧行為，將依社會秩序維護法第72條妨害公眾安寧究辦、道路交通管理處罰條例第41條汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定，及第43條第1項第1款汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車等，予以送辦、開罰。

王姓男子18日深夜開車沿街猛按喇叭、倒車蛇行，被警方攔停後已強制送醫。圖／翻攝自社會是新聞影音
王姓男子18日深夜開車沿街猛按喇叭、倒車蛇行，被警方攔停後已強制送醫。圖／翻攝自社會是新聞影音

情緒 衛生局

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