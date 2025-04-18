快訊

MLB／再幾個月…大谷翔平重返投手丘 總教練給出時間表

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

影／20歲收水面對警察皮皮剉 詐團卻在這時傳訊叫他「該刪的刪」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警方日前逮到24歲取款車手，循線又在附近攔獲1名20歲男子，他嚇到發抖辯稱只是躲雨。詐騙集團並不知道他正接受警察盤查，卻在這時傳訊息提醒「該刪的刪」，男子無奈坦承是負責來向車手收款，立刻被上銬逮捕。

三重派出所12日接獲銀行通報，有1名72歲老翁臨櫃欲提領15萬元現金去買股票，員警到場了解，發現老翁因輕信詐騙集團話術，打算把身邊的9萬加上帳戶內15萬，統統拿去投資。

警方請被害人和詐騙集團約定隔日中午，到三重區溪尾街某超商面交24萬元，待24歲吳姓車手出面收下餌鈔，埋伏員警立刻衝出來逮人。當時吳男仍戴著耳麥連接手機通話中，警方示意他不要掛斷，藉此得知收水手在附近圖書館等候，循線攔到20歲張姓男子。

張男面對警察質問，謊稱自己只是在躲雨又沒怎樣，講話卻吞吞吐吐、嚇到劇烈發抖，這時他的手機突然收到訊息，是詐騙集團叫他把相關通訊記錄「該刪的刪」。張男一時語塞，坦承接受指示來向車手收款。

警方在2嫌身上，共查扣假識別證2張、收據1張、手機3支、現金3千元，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送地檢署偵辦。72歲老翁幸運沒有任何損失。

張男面對警察質問，嚇到發抖、謊稱自己只是在躲雨，這時他的手機突然收到訊息，是詐騙集團叫他把相關通訊記錄「該刪的刪」，最後他坦承接受指示來向車手收款。記者林昭彰／翻攝
張男面對警察質問，嚇到發抖、謊稱自己只是在躲雨，這時他的手機突然收到訊息，是詐騙集團叫他把相關通訊記錄「該刪的刪」，最後他坦承接受指示來向車手收款。記者林昭彰／翻攝
三重警方趁被害人面交現金，在超商逮捕身材高大的詐騙集團24歲吳姓取款車手（左）。記者林昭彰／翻攝
三重警方趁被害人面交現金，在超商逮捕身材高大的詐騙集團24歲吳姓取款車手（左）。記者林昭彰／翻攝
張男面對警察質問，謊稱自己只是在躲雨，講話卻吞吞吐吐、嚇到直發抖，這時他的手機突然收到訊息，是詐騙集團叫他把相關通訊記錄「該刪的刪」，最後他坦承接受指示來向車手收款。記者林昭彰／翻攝
張男面對警察質問，謊稱自己只是在躲雨，講話卻吞吞吐吐、嚇到直發抖，這時他的手機突然收到訊息，是詐騙集團叫他把相關通訊記錄「該刪的刪」，最後他坦承接受指示來向車手收款。記者林昭彰／翻攝

三重 詐騙集團 車手

延伸閱讀

港籍車手沿路提款 熱血小黃司機殲滅詐團獲獎金5萬元

詐團佯買網遊寶物誘50歲男操作ATM轉帳 幸帳戶已遭凍未得逞

詐團熱線彰化老婦 小黃司機機警通報

影／im.B騙徒越判越輕 被害人怒吼爆庭上還遭詐團律師罵「貪、笨」

相關新聞

鶯歌運動中心男偷拍健身女！ 照片拍完亂傳...她報警了

新北市鶯歌運動中心近日發生一起偷拍事件引發關注。4月14日下午，一名女生在中心運動時，發現一名男子對她及另一名女子偷拍健...

沒錢又沒健保卡...台中男囂張咆哮醫護 法院重罰他1萬

台中陳姓男子酒後陪鄭姓友人一早8點多到林新醫院要看診，但鄭沒帶健保卡、掛號費不足，陳竟當場朝醫護人員咆哮，還險和下班的醫...

嘉義知名職業媒婆遭詐團盯上 冒名用LINE找適婚男女騙婚姻介紹費

嘉義知名職業媒婆黃淑晴，最近發現遭詐騙集團盯上，冒用她圖片名字（媒人婆晴姐），用假冒LINE帳戶，私加好友方式，騙取適婚...

台中深夜驚見「喇叭魔人」 猛按喇叭、沿街倒車超脫序

台中市北區、西屯區今半夜出現1輛黑色休旅車猛按喇叭，甚至沿街倒車蛇行危險駕駛，不少民眾睡夢中被吵醒，錄下其脫序行為PO網...

影／20歲收水面對警察皮皮剉 詐團卻在這時傳訊叫他「該刪的刪」

新北市三重警方日前逮到24歲取款車手，循線又在附近攔獲1名20歲男子，他嚇到發抖辯稱只是躲雨。詐騙集團並不知道他正接受警...

移工機車市場大 父子檔專於高鐵雲林站偷機車廉售移工

高鐵雲林站周邊去年底開始陸續發生機車遭竊案，警方甚至1天接獲3、4輛機車失竊報案，追查發現廖姓父子涉嫌偷竊機車，與潘姓逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。