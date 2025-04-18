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影／20歲收水面對警察皮皮剉 詐團卻在這時傳訊叫他「該刪的刪」
新北市三重警方日前逮到24歲取款車手，循線又在附近攔獲1名20歲男子，他嚇到發抖辯稱只是躲雨。詐騙集團並不知道他正接受警察盤查，卻在這時傳訊息提醒「該刪的刪」，男子無奈坦承是負責來向車手收款，立刻被上銬逮捕。
三重派出所12日接獲銀行通報，有1名72歲老翁臨櫃欲提領15萬元現金去買股票，員警到場了解，發現老翁因輕信詐騙集團話術，打算把身邊的9萬加上帳戶內15萬，統統拿去投資。
警方請被害人和詐騙集團約定隔日中午，到三重區溪尾街某超商面交24萬元，待24歲吳姓車手出面收下餌鈔，埋伏員警立刻衝出來逮人。當時吳男仍戴著耳麥連接手機通話中，警方示意他不要掛斷，藉此得知收水手在附近圖書館等候，循線攔到20歲張姓男子。
張男面對警察質問，謊稱自己只是在躲雨又沒怎樣，講話卻吞吞吐吐、嚇到劇烈發抖，這時他的手機突然收到訊息，是詐騙集團叫他把相關通訊記錄「該刪的刪」。張男一時語塞，坦承接受指示來向車手收款。
警方在2嫌身上，共查扣假識別證2張、收據1張、手機3支、現金3千元，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送地檢署偵辦。72歲老翁幸運沒有任何損失。
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