移工機車市場大 父子檔專於高鐵雲林站偷機車廉售移工
高鐵雲林站周邊去年底開始陸續發生機車遭竊案，警方甚至1天接獲3、4輛機車失竊報案，追查發現廖姓父子涉嫌偷竊機車，與潘姓逃逸移工配合，以甲車車牌換乙車車牌的方式，再以一輛1至2萬元價格轉售移工，已查出17輛機車受害，目前潘姓移工仍在逃，警方擴大追查中。
虎尾分局警方調查，外籍移工過去多以改裝電動自行車代步，去年掛牌納管後，移工改以機車代步，看中市場需求大，21歲邱姓男子及其父親去年9月起涉嫌在高鐵雲林站周邊偏僻地方偷竊機車，再與逃逸移工潘姓女子合作，將甲車車牌換乙車車牌後，以低於市場行情，每輛1至2萬元賣給移工。
警方埋伏多日，查獲廖姓父子涉案，在其藏贓處查獲3輛機車、5面車牌、拆車工具1批，清查共涉及17件機車竊盜案，將廖姓父子依連續竊盜罪，並聲押獲准，目前潘姓女子仍在逃，警方擴大追查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言