移工機車市場大 父子檔專於高鐵雲林站偷機車廉售移工

高鐵雲林站周邊去年底開始陸續發生機車遭竊案，警方甚至1天接獲3、4輛機車失竊報案，追查發現廖姓父子涉嫌偷竊機車，與潘姓逃逸移工配合，以甲車車牌換乙車車牌的方式，再以一輛1至2萬元價格轉售移工，已查出17輛機車受害，目前潘姓移工仍在逃，警方擴大追查中。

虎尾分局警方調查，外籍移工過去多以改裝電動自行車代步，去年掛牌納管後，移工改以機車代步，看中市場需求大，21歲邱姓男子及其父親去年9月起涉嫌在高鐵雲林站周邊偏僻地方偷竊機車，再與逃逸移工潘姓女子合作，將甲車車牌換乙車車牌後，以低於市場行情，每輛1至2萬元賣給移工。