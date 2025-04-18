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沒錢又沒健保卡...台中男囂張咆哮醫護 法院重罰他1萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子酒後陪鄭姓友人一早8點多到林新醫院要看診，但鄭沒帶健保卡、掛號費不足，陳竟當場朝醫護人員咆哮，還險和下班的醫師起衝突，警方獲報調閱監視器依社會秩序維護法送辦；法院認為陳惡害不輕，重罰他1萬元，可抗告。

台中第四分局指出，3月31日早上8點多獲報林新醫院有糾紛，到場時雖已無衝突，現場醫護人員表示當時2名男子要看診掛號費卻不夠，因情緒高漲和櫃檯人員僵持不下，2人要離開時和下班穿便服的吳姓醫師擦身而過，又認為被吳用肩膀碰撞手臂。

警方再調閱院內監視器，發現陳姓、鄭姓男子因掛號費問題起口角，現場無人受傷，被碰撞的吳姓醫師也不願提告，但警方仍認為陳男在醫院內大聲叫囂，依社會秩序維護法予以送辦。

台中地院簡易庭根據相關卷證，認定陳男當時在林新醫院急診室內，以大聲喧囂方式滋擾醫院，包括陳男警詢時自白、鄭男證詞等，認定陳行為明確。

法院審酌，陳男酒後陪鄭男看診，因鄭沒帶健保卡、現金不夠，就大聲喧囂滋擾醫院，惡害非輕，考量他事後坦承、態度上佳，依藉端滋擾公共場所裁罰他1萬元。

社會秩序維護法第68條第2款規定，有藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，這次陳男滋擾林新醫院，法院裁罰1萬元已屬重罰。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

健保卡 監視器 醫師

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