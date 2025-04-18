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找前妻被攔阻 老翁疑火燒水上塑膠工廠

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義報導

嘉義縣水上鄉一家塑膠工廠昨天凌晨失火，警方懷疑七旬蔡姓老翁縱火，依公共危險罪移送，檢方訊後請回。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉一家塑膠工廠昨天凌晨失火，警方懷疑七旬蔡姓老翁縱火，依公共危險罪移送，檢方訊後請回。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉柳鄉村一家生產塑膠製品工廠昨天凌晨大火，廠房幾乎全毀，警方懷疑七十五歲蔡姓老翁因到工廠找前妻受阻，憤而買汽油縱火，案發後一小時逮人；蔡稱當時在家睡覺，警方依監視器拍到身影認定嫌疑重大，依公共危險罪嫌送辦，檢方請回。

據調查，蔡姓老翁與該工廠一名女員工曾有婚姻，但離婚十多年，近期蔡曾前往工廠要找前妻討錢，被工廠董事長擋在外面不得進入，疑因此心生不滿。

昨天凌晨零時五十分許，嘉義縣消防局獲報工廠失火，因廠內堆置不少易燃塑膠製品、原料，火勢延燒迅速，嘉義縣市消防局合力撲救兩個多小時才控制火勢，清晨六時許才撲滅，燃燒面積約六百坪。

當時工廠無運作，僅廠區管理員在場，不過有兩名熱心民眾在救火過程協助拉水線，不小心踩到灰燼燙傷。

警方到場沒多久，附近民眾就表示起火前見有一名男子在倉庫旁巷子徘徊，經調閱周邊監視器，案發前有一名男子疑拿寶特瓶裝盛的汽油，在場以打火機點燃。工廠人員從監視畫面辨識認為就是蔡姓老翁，警方鎖定身分，一小時後到蔡的住處將人帶回。

蔡姓老翁否認犯案，供稱自己當時在睡覺，警方則查扣疑似作案使用的打火機，並依廠方人員供述，懷疑蔡對工廠、前妻心生不滿，認定涉嫌重大，依公共危險罪嫌移送；檢方以蔡年紀大，無逃亡之虞，訊後請回。

前妻 嘉義

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