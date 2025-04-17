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花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

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花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台鐵一列449次自強號北上列車，今晚9時許行經花蓮市與吉安間的建國路平交道時，撞上一名侵入軌道的男子，強烈撞擊力道造成男子身體斷成兩截當場慘死。列車載有40名乘客，目前停在事故現場，將待檢方勘驗才能放行，事故也造成建國路至建國路1段交通中斷，警方呼籲民眾暫時繞道通行。

449次列車由台東開往花蓮，晚間9時9分行經建國路平交道，距離終點花蓮站已經不遠，卻發生撞擊行人事故。有目擊者表示，事發前看到這名男子站在平交道附近，看到列車來就往平交道趴下去，遭到列車撞擊。

據了解，男子遭列車猛烈撞擊，身體斷成兩截死狀淒慘，現場留下一雙拖鞋，鐵路警察也趕到現場採證，正釐清死者身分及事發原因。

台鐵東區營運處表示，449次列車載有40名乘客，因為是死亡事故，須待檢方相驗放行後才能離開，事故地點距離終點花蓮火車站不遠，已請車長確認視乘客意願安排接駁，後續還有一列447次自強號列車，也可能受到事故影響而延誤。

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花蓮建國路平交道晚間發生一名男子闖入軌道，遭自強號列車撞擊意外，男子當場死亡，列車停在事故現場由鐵警調查中。記者王燕華／攝影
花蓮建國路平交道晚間發生一名男子闖入軌道，遭自強號列車撞擊意外，男子當場死亡，列車停在事故現場由鐵警調查中。記者王燕華／攝影
花蓮建國路平交道晚間發生一名男子闖入軌道，遭自強號列車撞擊意外，男子當場死亡，列車停在事故現場由鐵警調查中。記者王燕華／攝影
花蓮建國路平交道晚間發生一名男子闖入軌道，遭自強號列車撞擊意外，男子當場死亡，列車停在事故現場由鐵警調查中。記者王燕華／攝影

台鐵 自強號 花蓮

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