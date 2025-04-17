誇張！高雄賓士車違停「路中央」只為買豆漿 警：已違法可罰

高雄市三民區九如一路某豆漿名店一開店，吸引不少消費者光顧，造成汽機車違停亂象，附近住戶不勝其擾，有民眾拍下一輛賓士車大喇喇停路中央只為買豆漿；警方指賓士車停交叉路口處已違法，將根據事證開罰600元至1200元罰鍰。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中只見一輛賓士車違停在三民區九如一路某豆漿店前的交叉路口處，由於違停位置就在路中央，引人側目，有民眾拍下抱怨有消費者為了買豆漿常違停。

三民二警分局指出，經查並未接獲相關報案資料，惟影片中該輛賓士車違規停放於交叉路口處，已違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」，可處600元至1200元罰鍰，本將根據相關事證依法舉發。